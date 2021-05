Nicolás Maduro condicionó este miércoles una posible negociación con la oposición que lidera Juan Guaidó y pidió levantar sanciones, reconocer a la AN/6D y sus poderes, y además la devolución de cuentas bancarias y activos de Pdvsa y BCV.

“Estoy feliz que a la derecha extremista los obligamos a ir al camino del diálogo y la negociación, y ahorita todos están pidiendo pista. Estoy de acuerdo y ratifico con una gran mesa de diálogo nacional que participe el Gobierno de Noruega, que participen diversos sectores internacionales, pero primero deben levantar todas las sanciones y medidas coercitivas contra Venezuela, segundo, el reconocimiento pleno de la AN legítima y poderes establecidos, y tercero, devolución de cuentas bancarias y activos como Pdvsa, BCV y otras más. Son tres punticos empezandito, si quieren negociar, pongo esos tres puntos, y vamos a donde ustedes quieran ir a negociar. El 21 de noviembre nos medimos si ustedes quieren”, afirmó Maduro en un acto sobre la ley de zonas económicas especiales por VTV.

Además reiteró que está de acuerdo en que el Reino de Noruega traiga propuestas. “Freddy Guevara anda pidiendo pista y facilidades para inscribir a candidatos en todas las gobernaciones, y pertenece a un grupo extremista que buscó golpe de Estado, atentado contra mí. Hoy Guaidó dijo que va para las elecciones, porque le dieron la orden desde el norte. Desde el norte le dieron la orden a la derecha extremista de participar en elecciones. Nosotros vamos al diálogo siempre por convicción. Si los noruegos traen una propuesta, vengan y la complementamos”.

“Quien quiera ver que abra los ojos. Hay una nueva AN que si trabaja y está con el cambio que necesita Venezuela y que está activada como debe ser con el debate público. Estuve 7 años en la AN y tengo un espíritu legislador. Ustedes saben que Capriles lanzó su candidatura, ahí están ellos peleando su candidatura para el año 2024. Ramos Allup tiene una lengua viperina, la lengua más peligrosa de la oposición en los últimos 200 años, y ahora postulará candidatos a gobernadores y alcaldes por su cuenta, porque ahora tendrá que legalizar un partido”, agregó.

Si gana la oposición en 2024 nos iremos a la calle a ser oposición



El diputado de oposición de la AN/6D, Luis Augusto Romero le dijo a Maduro que sin un salario acorde no tendría éxito la ley de zonas económicas especiales, a lo que Maduro le responde: “Si la oposición gana en 2024, nos iremos a las calles a ser oposición. Ahí ganará la corrupción, ustedes no saben cómo usan en las alcabalas corrupción y les cobran a empresarios privados. Estoy de acuerdo en lo que dice sobre el burocratismo. Es una batalla dura que vamos a seguir dando”.

Ley orgánica de zonas económicas especiales abrirá nuevas oportunidades



Por otra parte, en torno a la ley orgánica de zonas económicas especiales señaló que “será clave para los próximos años de la economía nacional. Es una ley que viene a ordenar, a organizar, y a abrir oportunidades de inversión para el desarrollo industrial y tecnológico del país, particularizado, regionalizado. Combinan la inversión y la tecnología internacional con la nacional, privada y pública. Donde se puedan generar riquezas, y generar nuevas fuentes de divisas no petroleras para Venezuela. Hoy puedo decir como balance que los ensayos fueron golpeados por la situación económica producto de las sanciones criminales y el bloqueo de los últimos 3 años. Esta ley va a abrir nuevas oportunidades”.

“Venezuela conocerá esta fórmula exitosa en países de grandes avances del mundo. En primer lugar a China, que no lo logró de la noche a la mañana, pero si lo diseñó y lo fue perfeccionando. Otra fue Vietnam, Singapur, Corea del Sur, entre otros lugares sobre todo en el Asia. Nosotros hemos acariciado la idea, recibimos estos golpes económicos. Me atrevería a proponer esta ley que está en consulta nacional para que piensen como se puede desarrollar para nuevas fuentes de riquezas alternativas al petróleo en medio de las sanciones que el país debe superar, adaptada a la Venezuela post bloqueo, post sanciones”, insistió.

Finalmente Maduro dijo que los empresarios están interesados en dicha ley. “Entre venezolanos debemos dialogar, escucharnos. Aprendo mucho de críticas que diputados opositores hacen. Los debates han sido intensos, pero así debe ser, esta ley no es fácil. Son elementos vitales para el crecimiento de las próximas décadas, la inversión en las próximas décadas. Vamos a la vanguardia en la economía digital. Hay un empresariado nacional e internacional que ve esta ley con ojos de águila para lanzarse. Esta es una ley que la veo como una ley hija de la ley antibloqueo. Vale la pena la paz, votar. Esta AN va a seguir provocando grandes cambios en la vida económica, política y social de Venezuela. No somos colonia de nadie”.

Ley sirve para la igualdad en el país



Por su parte el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, señaló que la ley de zonas económicas especiales servirá para tener más “igualdad”, a pesar de las desigualdades que hay actualmente en la nación.

“Es una ley bendita. Sirve para la igualdad en el país, para distribuir la riqueza entre todos los venezolanos”, dijo El Aissami.