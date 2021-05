El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, sostuvo este miércoles que el 75% de los venezolanos cree que la oposición debe llamar a votar, y reiteró que ningún líder o partido que no tenga opciones de articulación nacional va a apoyar ninguna elección “ni que José Gregorio Hernández” presida el CNE.

“Más allá de las redes sociales: en abril, las opiniones sobre participar en las regionales dividían al país en partes iguales. Las condiciones electorales explican rechazo y la necesidad de articular la lucha la aceptación. Pero 75% cree que los partidos oposición deben llamar a votar. La razón es simple: aún cuando no hay condiciones democráticas, la alternativa a votar (y tratar de construir un momentum de lucha y articulación en adversidad) es una estrategia pasiva (fracasada) de abstención que ya pulverizó la conexión entre líderes, partidos y gente”, afirmó León en su cuenta oficial Twitter.

En ese contexto, se preguntó: “¿Es el nuevo CNE una señal de condiciones transparentes y elecciones equilibradas?. Obvio que no. Pero si es una flexibilización que abre rendijas para seguir luchando. El dilema no es votar o no votar sino seguir la lucha o permitir pasivamente que terminen de destruirte. Cuando te dicen que es absurdo votar en condiciones desventajosas, te explican ¿cuál es la alternativa?. ¿Te cuentan cuál fue el resultado de abstenerse y no tener nada más en la bola?. Te lo cuento yo: ningún líder opositor hoy está a más de 5 puntos de Maduro y él sigue en poder”.

“¿Cuál es entonces la propuesta alternativa, si se rechaza cualquier participación electoral, incluso desventajosa?. No te lo tienes que imaginar. Es lo mismo que haberse abstenido hasta ahora: quedarse en el más rotundo vacío. ¿Y participar permitirá a la oposición sacar a Maduro del poder?. Claro que no te van a dejar. Pero podrás articular tu lucha, abrir espacio a nuevos liderazgos, mover gente a la calle y crear disposición de lucha. Es bastante más que quedarte rascándote la barriga en el sofá”, expresó.

Finalmente, Luis Vicente León dijo que “lo claro es que ningún líder o partido que no tenga opciones de articulación nacional o que se sienta confortable con mantener el status quo (que los mantiene en poder externo y a Maduro en poder interno) va a apoyar una elección, ni que el CNE lo presida José Gregorio Hernández”.

La razón es simple: aún cuando no hay condiciones democráticas, la alternativa a votar (y tratar de construir un momentum de lucha y articulación en adversidad) es una estrategia pasiva (fracasada) de abstención que ya pulverizó la conexión entre líderes, partidos y gente. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) May 5, 2021