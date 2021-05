El diputado de la AN/6D electo por AP, Luis Augusto Romero, le dijo este miércoles en persona a Nicolás Maduro que “no habrá” reactivación económica si “no hay capacidad” adquisitiva y salarios justos, en un acto sobre la presentación de la ley de zonas económicas especiales.

“Debe haber salarios justos. No habrá reactivación si no hay capacidad adquisitiva. No pueden ser zonas de prosperidad aislada, desconectada de la realidad actual. Es nuestro deber hacer énfasis en estas tres líneas y finalmente ratifico, el debate continúa y hasta el momento que se presente para segunda discusión, haremos las observaciones pertinentes”, afirmó Romero por VTV.

Al comenzar en el debate, Romero recalcó que “tenemos diferencia con el Gobierno y vamos a trabajar para hacer Gobierno, hemos convenido que nosotros apostamos a solucionar los problemas del país a través del debate, a través del voto”.

“En este caso, este debate no está cerrado, continúa hasta que sea aprobado por la AN. Desde hoy hasta el momento en que se presente este modelo de ley, habrá aportes de otros sectores que harán observaciones, sugerencias, sobre la configuración definitiva de este proyecto de ley”, agregó.

Sobre el debate de la ley, el parlamentario dijo que “estaremos desde la oposición atentos para aportar, señalar, lo que tengamos que señalar. Dos elementos puntuales: permisología, trámites burocráticos, en el caso de los productores privados. La cantidad de recaudos impide que se logre con éxito la exportación. En la medida que la discrecionalidad del funcionario sea mayor se presta para situaciones oscuras”.

“La participación del sector privado. Debe ser activa. Para eso debe haber seguridad jurídica y las inversiones no vendrán si no tienen garantía el retorno de su inversión”, concluyó Luis Augusto Romero.

Seguidamente, Nicolás Maduro le respondió lo siguiente: “Si la oposición gana en 2024, nos iremos a las calles a ser oposición. Ahí ganará la corrupción, ustedes no saben cómo usan en las alcabalas corrupción y les cobran a empresarios privados. Estoy de acuerdo en lo que dice sobre el burocratismo. Es una batalla dura que vamos a seguir dando”.