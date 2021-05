El rector suplente del nuevo CNE, León Arismendi comentó que el nuevo CNE debe enfrentarse al reto debe garantizar a los venezolanos que “pueden confiar en los comicios electorales”.

Arismendi informó a través de una entrevista para Punto de Corte, que la diferencia entre el nuevo CNE y los anteriores es que “es la primera vez que la oposición democrática tiene una representación de dos personas en el CNE. En todos los periodos anteriores solo teníamos un solo representante, la diferencia entre un periodo y otro es que el 2016 es que había coherencia dentro de los partidos, y ahora se ha ido presentando un divorcio”.

Opinó que “la idea democrática es acentuar y dar mayor beligerancia a los partidos, no entorpecer, ni entrometerse, son los militantes los que deben gestionar las acciones del partido, no el Estado».

“Tenemos dos representantes en el CNE pero una oposición reacia todavía, a participar en el proceso electoral es una diferencia sustancial. El mayor esfuerzo que debe tener este CNE es devolverle a los venezolanos la confianza en el voto, tarea que no es para nada sencilla”.

“En Venezuela la antipolítica se ha visto demasiado, y es carente de sustento, el oficio político es abrir el debate de las ideas y que exista el intercambio efectivo, a través del respeto”, enfatizó.

Indicó que el camino de la reinstitucionalización del país “representa de forma implícita que se realicen unas elecciones justas y libres, y para eso debe haber participación en los comicios electorales. Todos deben estar representados. La política implica la protesta, diálogo pero sobretodo la participación y que se fortalezca”.

“Lo que la gente le pide a un político es que sea vocero de su partido, y hacer un esfuerzo en mantener la coherencia entre el mensaje”, dijo.

En este sentido, mencionó que la judicialización de la política es quitarle su razón de ser, lo que representaría un problema estructural en el desarrollo y aplicación de los principios de la democracia, y refuerza la idea de que en el país las instituciones no funcionan, no se puede confiar en el sistema, y por ende que no es prudente participar.

Hizo un llamado a “hacer una revisión de los procesos que se llevan a cabo en el CNE para garantizar la mayor transparencia para eso deben ser verificables a través de la realización de auditorías”.