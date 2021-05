El coordinador nacional de Prociudadanos, Leocenis García, sostuvo este viernes un encuentro en Washington con Luis Almagro, secretario general de la OEA, a quien le consignó pruebas del presunto fraude ocurrido en las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6D de 2020.

Asimismo, le entregó un documento preparado por «expertos electorales» que señalan el camino a seguir para tener unas verdaderas elecciones.

Por otro lado, García vio como positiva la presencia de los opositores Roberto Picón y Enrique Márquez en el CNE, manifestándole al Secretario General que son venezolanos que señalarán cualquier anomalía, pero coincidió con la posición del Departamento de Estado que no basta un CNE con cierto equilibrio, sino condiciones y habilitación de los partidos ilegalizados.

Según García, a la luz de tal fraude que denunció en diciembre: “La única auditoría que verdaderamente permite verificar los auténticos resultados de una elección es la apertura de un número significativo de urnas, seleccionadas con base en un sistema de verdadera aleatoriedad. Llama la atención que el CNE ofrece realizar verificaciones en un 54% de ellas. Introducir ese innecesario elevado número esconde el verdadero objetivo que es el de engañar al ciudadano aparentando transparencia y sinceridad. La realidad es que el sorteo resulta amañable y termina realizándose en solo pocas mesas y en centros primordialmente en zonas afectas a la oposición”.

“La inverosímil norma que declara que el voto reside en la memoria de la máquina y que el voto no es la papeleta, elimina el argumento que sostiene que nuestro sistema sí preserva el requisito del denominado “papertrail”. Actualmente la papeleta solo sirve para hacerle creer al elector que su elección ha sido registrada según su voluntad”, señala el documento entregado por Garcia a la OEA.

“Una vez que el elector ha depositado ese papel en la caja de resguardo, y no en una urna, éste pierde todo uso y valor según criterios del CNE y del TSJ. Con eso llegamos a un paroxismo del novísimo procedimiento “Acta Mata Voto”. El TSJ niega la existencia del voto físico al declarar que… “por tratarse de actas de escrutinio producidas en un proceso automatizado conforme a lo cual no es susceptible de convalidarse mediante la revisión de otros instrumentos (boletas) dado que no existen… por cuanto no se puede verificar el número de boletas depositadas, en virtud de la inexistencia del valor referido a la cantidad de las mismas, ya que el voto reposa en un instrumento electrónico, como es la memoria removible o pen drive”, dice más adelante el documento.

Según García, de lo anterior el CNE concluye que, en caso de una eventual discrepancia entre los resultados de un posible reconteo físico de los comprobantes del voto y el acta impresa por la máquina, esta acta “mata esos comprobantes”.

“Mientras no tengamos suficientes testigos bien preparados para exigir y auditar el proceso, estaremos en desventaja para impedir la manipulación de los resultados. Una muestra que ronda el 3% sería más que suficiente para garantizar un verdadero reflejo del universo”, agregó.

“Pero, un elemento esencial que debe ser exigido es un sorteo imparcial de las mesas a ser auditadas, utilizando a nivel nacional un programa de números aleatorios confiable, en el cual tanto la oposición como el régimen compartan la composición de la semilla. Dichos números de identificación de mesas/centros deben ser publicados de viva voz para conocimiento de toda la nación al momento del cierre del proceso de votación que debe ser obligatorio, a nivel nacional y en la hora acordada. El número de mesas así sorteadas no requeriría superar la cantidad de 1.200”, concluyó a la salida de la reunión el líder de Prociudadanos.

