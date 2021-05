El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, sostuvo este martes que hay muchas contradicciones dentro la oposición al referirse a la propuesta de Acuerdo de Salvación Nacional de Juan Guaidó, la cual incluye diálogo con Nicolás Maduro.

Sin embargo, Ledezma afirma que las paradojas son a consecuencia del «financiamiento de Maduro» para infiltrar a otros actores dentro de la oposición.

El 11 de mayo, Guaidó propuso retomar las conversaciones con la administración madurista, un giro con respecto a su objetivo anterior de sacar a Maduro del poder y así instalar un gobierno de transición y realizar elecciones libres y justas.

Por otro lado, desestimó que haya fecha para las megaelecciones al afirmar que Venezuela tiene que atender otras prioridades como la mejora de los servicios públicos.

En entrevista a NTN24, el opositor señaló que en un país sin democracia cualquier votación es un «evento fraudulento».

“Cómo se va a estar pensando hacer un proceso electoral en un país donde no hay agua potable, no hay electricidad, no hay gas doméstico”, cuestionó Ledezma.

De igual forma, destacó que el llamado a los comicios es ilegítimo debido a que fue convocado por un «organismo secuestrado por el chavismo». «Esto es propio de un régimen tan cruel como el que usurpa el poder en Venezuela», finalizó.