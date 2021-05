El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, aseveró este jueves que “es doloroso” ver como otros países avanzan y Venezuela “sigue” en crisis humanitaria y con un Gobierno de Nicolás Maduro “estancado”.

“Yo lo que creo que acá hace falta es que hablemos con franqueza. Es muy doloroso lo que estamos viviendo los venezolanos, vemos como en el llamado capitalismo de EEUU o aquí mismo en Europa otros países avanzan, se avanza en la vacunación, mientras que en Venezuela sale Maduro a decir que va a imponer el régimen de educación presencial, pero las escuelas están deterioradas, y nuestros país sigue en una crisis humanitaria, con un gobierno estancado”, afirmó Ledezma en entrevista con RCR.

Además agregó que en el país las escuelas no tienen “ni agua potable, me llegan informaciones de escuelas de La Vega o escuelas de otras comunidades que no tienen ni agua potable, y ni los maestros ni los profesores están vacunados. Eso es un drama que creo debe ocupar la agenda de lucha de cualquiera de nosotros”.

“He venido insistiendo en la necesidad de que tenemos alguna responsabilidad de ocuparnos, de lidiar con esta narcotirania en nuestro rol de dirigentes, debemos hacer una autocrítica, una reflexión respondiéndonos cuatro preguntas que para mí son la rueda de la vida, la primera sería, ¿qué está pasando?. En segundo lugar, ¿por qué está pasando?, ¿por qué sigue allí usurpando el poder alguien que tiene más del 85% de rechazo?, ¿por qué no logramos dar el salto definitivo a la victoria que añoran los venezolanos cuando hemos tenido un interlocutor válido encarnado por Juan Guaidó?”, cuestionó.

Finalmente, Antonio Ledezma dijo que tras de él (Guaidó) “se movilizaron millones de venezolanos a partir del 23 de enero del año 2019. Además de estas preguntas una interrogante clave es: ¿qué es lo que debemos hacer?, ¿qué debemos corregir?, ¿cómo debemos elaborar una estrategia y cuál va a ser la estrategia?, y ¿cómo poner en marcha esa estrategia con una organización y con disciplina?”.