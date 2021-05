El líder opositor Antonio Ledezma rechazó este miércoles la designación de los nuevos rectores del CNE y estimó que quienes los acepten están dejando al descubierto la «bigamia» y «deslealtades», ya que pudieron haber nombrado como rector a Fermín Toro, pero la AN/6D es un «mamotreto».

Para Ledezma, la designación de los nuevos rectores del CNE fue posible con la «estrecha colaboración» de un sector “opositor” y consideró que llegó la hora de construir una auténtica, legítima y comprometida conducción de la resistencia.

«Sin dobles agendas y sin delirios personalistas, pero si con una estrategia, coherencia, ética y organización dentro y fuera de Venezuela dispuesta a liberarla cuanto antes», enfatizó según nota de prensa.

El ex alcalde metropolitano en el exilio, fustigó que la «narcotiranía utiliza una institución ilegitima para designar unos rectores del CNE. Mientras, aquí no se trata de conformarnos con que nos den dos o un rector, pueden haber nombrado a Andrés Bello o a Fermín Toro, que no fue así, sino que lo cuenta es que cualquier designación que haga ese mamotreto es ilegitimo porque su fuente es irrita, esa Asamblea es un mamotreto que se dio Maduro en una jornada fraudulenta”.

“Es absurdo decir como lo he escuchado que con esa jugarreta politiquera: ganó fulano o perdió zutano. No, a eso el que le buscará sacar ventaja es Maduro y la tiranía, intrigando y dividiendo lo que llaman oposición», sentenció.

Asimismo, advirtió que con la designación de este CNE por parte de Maduro y aceptado por un sector opositor, quedan al descubierto los políticos de la «bigamia», esos que en el día juegan a opositores y en la noche se amapuchan con la tiranía.

“Sin embargo, algo bueno nos deja esta deslealtad: sabemos cuántos somos y con quien contamos para liberar a Venezuela. Hay que construir una auténtica, legítima y comprometida conducción de la resistencia. Sin dobles agendas, sin delirios personalistas, mas si con una estrategia, coherencia, ética y organización dentro y fuera de Venezuela dispuesta a liberarla cuanto antes. ¡Aquí nadie se rinde!».