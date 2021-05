El diputado de la AN/6D, José Gregorio Correa, llamó este martes a lograr candidaturas unitarias en toda la oposición venezolana en todos los estados para “lograr vencer” al Gobierno de Nicolás Maduro que “tanto daño” le ha hecho al país.

“Creo que logramos ponernos de acuerdo con un CNE que ha tenido la mayor aceptación dentro y fuera del país, el país no nos perdonaría que nosotros presentáramos una lluvia de candidatos, yo creo que nosotros debemos ir a candidaturas unitarias, candidaturas que le digan al país que nosotros somos capaces de unirnos, no podemos darle a quienes dicen que la oposición en Venezuela no se une, y que cada vez que alguien sale alzando una voz discordante, lo que le hace es un favor al Gobierno”, expresó Correa en un video compartido en Twitter por el periodista Alejandro Castillo.

En ese sentido, el parlamentario agregó que “nosotros tenemos la obligación desde la oposición de presentar candidaturas unitarias en todos los estados, en todos los municipios, para concejales y diputados regionales”.

“El país no va a entender que nosotros no seamos capaces de conversar, de entendernos para presentar una sola plataforma que a Venezuela le diga que la oposición, aún pensando distinto y pudiéndonos encontrar en las diferencias, presentamos una sola fórmula para derrotar a este Gobierno que tanto daño le ha hecho a Venezuela”, concluyó.

El pasado 4 de mayo, José Gregorio Correa propuso tres puntos al nuevo Poder Electoral, entre ellos un nuevo registro electoral.

“Quiero dejar propuesta al nuevo CNE: que se esfuercen en varias cosas, pero tres puntos públicamente. Un nuevo registro electoral para todos los venezolanos, dentro y fuera del país, eso dará seguridad. Un nuevo registro ayudará muchísimo”, indicó Correa en VTV.

También pidió que el entrante CNE elimine “esos mal llamado puntos de control de colores, de cualquiera, porque lo hacen unos y otros. Eso no ayuda a la democracia, intimida al elector”.