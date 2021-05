El politólogo John Magdaleno consideró que la conformación del nuevo CNE es «una oportunidad para que la oposición venezolana pueda mejorar sus capacidades organizativas y se preparare para las siguientes etapas”.

En una entrevista con el periodista Román Lozinski, el especialista en el ámbito político comentó que uno de los principales objetivos que debe tener los representantes de la oposición es “fomentar la participación y movilización de la población”.

Esto en relación al cambio significativo en las declaraciones de algunos representantes, que en el pasado se negaban a “evaluar siquiera a la posibilidad de que se presenten elecciones en el país”.

“En un sistema como el que tenemos en Venezuela no es factible en el corto plazo esperar a que existan elecciones libres, competitivas, imparciales, y periódicas como ocurre normalmente en otros países. Es decir, es una antinomia (contradicción entre dos leyes, ideas o actitudes) esperar que en la actualidad se puedan llegar a celebrar elecciones libres y competitivas cuando las condiciones no están establecidas”.

Puntualmente, se refirió a las declaraciones del representante opositor, Juan Guaidó, “expuso una gran parte del discurso original, que rechaza la realización de elecciones; sin embargo, ahora apoya la participación en elecciones”, comentó Magdaleno .

“Hay que debatir cual es el mecanismo, el instrumento que va a permitir a todos los sectores que estén genuinamente comprometidos con una red de democratización que le podría permitir aproximarse a ese objetivo final. Hay un conjunto de metas, como lo es un cambio político, que debería traducirse en un cambio de las reglas de juego, que las autoridades sean elegidas conforme a la soberanía popular de forma genuina, y eso debe trabajarse con tiempo y desde ahora”.

“Tenemos 22 años en esto, y no se acaba en por un evento político, ni social ni internacional. El juego tiene muchas rondas, no se puede perder tiempo, pero tampoco puede pretenderse que se alcancen los objetivos en tiempos irreales”, comentó.

“Nuestro deseo es que en el menor tiempo posible existan elecciones libres y competitivas, pero eso no es factible en el corto plazo. Por tanto, hay que conquistar un conjunto de metas intermedias para preparar el terreno, entre ellas es reconstruir la capacidad de volver visible la mayoría social y política que te acompaña”, destacó.

“El poder que tiene la oposición que lucha contra un régimen antidemocrático es convencer a la mayoría, pero si no se organiza, si no están dispuestos al activismo social y político, sino los entrenas para la protesta y para las elecciones, si no lo movilizas y si no participas, entonces no estás en capacidad de activar o aprovechar esa fuente de poder potencial”, enfatizó.

Existen dos dinámicas que debe adoptar la oposición en el caso que desee participar, debe ejercer presión para que se logre una mejora relativa de las reglas de juego en el tema político y electoral, pero sobre todo debe desarrollar capacidades organizativas para poder presionar de forma efectiva.