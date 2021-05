El padre y exrector de la Ucab, Luis Ugalde, sostuvo este jueves que para que la administración de Nicolás Maduro ceda “hace falta” presión interna y externa, además reiteró que mientras más tarde se empiece a reconstruir el país, será cada vez “más difícil”.

“Ojalá Maduro cediera, pero hace falta mucha presión interna y externa para entrar a la reconstrucción. La reconstrucción es muy complicada, muy compleja, no solamente los recursos económicos sino que cada uno de nosotros debe empezar a hacer algo distinto de lo que estamos haciendo para la reconstrucción del país”, afirmó Ugalde en entrevista con el periodista Román Lozinski por el Circuito Éxitos.

En ese contexto recalcó la importancia de un acuerdo. “No creo que sin el chavismo se pueda hacer la reconstrucción, por eso es importante la negociación, es importante que el Gobierno entienda que es mejor abrir la puerta del cambio que aferrarse con un país que sigue hundiéndose. Cuanto más tarde empecemos a reconstruir, más difícil va a ser la reconstrucción. El Gobierno insiste en aferrarse”.

Hay que sentarse a negociar no pensando que el interlocutor “es bobo”



“En la propuesta de Guaidó les han explicado que si recorren ese camino se irán quitando sanciones, se piden garantías para el Gobierno y para la oposición. Tarjetas de partidos quitadas. Si vuelven opositores al país y los meten presos. Debe haber acceso a todos los medios de comunicación social de todas las tendencias políticas. Hay que sentarse a negociar no pensando que el interlocutor es bobo”, señaló.

Luis Ugalde insistió en que todos los venezolanos deben cambiar. “La República necesita un acuerdo básico, no es un montón de gente tirado en un territorio. En el pacto la base es la solidaridad donde se encuentra el ‘tú’ y el ‘yo’. A mí no me va a ir bien si no le va bien al otro. En Venezuela hay muchas actitudes de gente que a lo mejor no se hablaba en la misma familia porque uno es chavista y otro no, pero ahora hay un deseo de cambio, de volver a convivir, a volver a aunar fuerzas, y eso se ha vivido en Venezuela. Los valores humanos son fundamentales. No solo deben cambiar los políticos, debemos cambiar cada uno de los venezolanos nuestra actitud, cada uno puede dar humanamente más, se debe amar al otro como a ti mismo”.

“Al mismo tiempo debe haber presión. A jefes del Gobierno les va a ir peor si no hacen ese proceso. Recordemos la transición con López Contreras que hubo en el país. Tenemos una riqueza inmensa muy superior a la riqueza petrolera dentro de cada uno. Debemos enfocarnos en la ciudadanía, todos juntos reconstruir el equipo y meter goles”, concluyó.