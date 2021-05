El presidente (e) designado por la AN/2015, Juan Guaidó, señaló este martes que no es suficiente con ir a un diálogo sino que debe llegarse a un acuerdo para «salvar a Venezuela», a propósito del Acuerdo de Salvación Nacional.

“No es suficiente una negociación o un diálogo, necesitamos un acuerdo para salvar a Venezuela. Es urgente lograr una solución al conflicto a través de un acuerdo integral con acompañamiento internacional y nacional que nos lleve a la celebración de elecciones libres y justas”, apuntó Guaidó en un foro.

El líder opositor denunció que actualmente hay “una situación de barbarie” en Venezuela, reseñó el Centro de Comunicación Nacional.

Asegura que la exigencia de los venezolanos es celebrar de elecciones libres y justas, atender la crisis humanitaria, entre otras urgencias.

“A pesar de que en Venezuela el sueldo mensual es de 3 dólares, del riesgo de hambruna que corremos, de los casi seis millones de refugiados; no nos rendimos en la lucha por recuperar la democracia. Al mundo le pedimos que no permitan que la dictadura se blanquee a través de gestos que hacen verlos como humanitarios; no podemos permitir que se invisibilice la causa de los derechos humanos”, solicitó.

AN/2015 aprueba Acuerdo de Salvación Nacional

El Acuerdo de Salvación Nacional impulsado por Guaidó ahora cuenta con un proyecto de respaldo por parte de la Asamblea Nacional 2015.

El diputado y expresidente de la AN, Omar Barboza, expresó que esta idea no se trata «para abandonar los principios que han inspirado la lucha de todos los que queremos un cambio y mucho menos para entregarlos a cambio de cargos o privilegios».

Entretanto, el también vocero opositor, Freddy Guevara, destacó que el Parlamento apoyará todas las gestiones que el presidente interino lleve a cabo con el fin de encontrar un camino para Venezuela.