El gobernador chavista del estado Portuguesa, Rafael Calles informó este miércoles que, tras presentar síntomas, dio positivo por Covid-19, y se encuentra en aislamiento.

Por medio de su cuneta oficial Twitter, el mandatario regional indicó lo siguiente: “Muy responsablemente me permito informar que luego de presentar algunos síntomas y realizarme las respectivas pruebas, he resultado positivo para Covid-19”.

“Me encuentro bien y estoy en aislamiento cumpliendo el tratamiento indicado. Dios bendiga al pueblo de Portuguesa!”, agregó.

Multaremos con $10 al que no use tapabocas en Portuguesa



El pasado 29 de marzo, Rafael Calles había señalado que cobrarán 180 unidades tributarias equivalente a 10 dólares a quienes no lleven tapabocas en la entidad, por lo que se necesitarían más de 16 sueldos mínimos para cancelar la sanción.

“Bajo Decreto N° 628 del estado Portuguesa, se establece la multa de 180 Unidades Tributarias Regionales, equivalente a 10$, a todo ciudadano o ciudadana que infrinja en el uso obligatorio del tapaboca”, escribió Calles en su Twitter.

Cifras según la administración de Maduro



Hasta este martes en la noche, el ministro oficialista de Comunicación, Freddy Ñáñez, aseveró que en la semana de flexibilización se deben mantener medidas de bioseguridad para “cortar contagios” de coronavirus, tras admitir 1.317 nuevos casos que llevan la cifra a 226.136 infecciones, y reportó 16 muertes en un día para totalizar 2.544. En su reporte no menciona llegada de vacunas o plan de vacunación necesarios para frenar la pandemia en el país.

Van 582 trabajadores de la salud fallecidos



La ONG Médicos Unidos por Venezuela destacó este martes que ascendió a 582 el número de muertos por coronavirus entre trabajadores de la salud.

“Reporte 24 de mayo. Se recibe información de 16 nuevos fallecimientos de personal del sector salud con criterios para Covid-19, para llegar a 582, mientras voceros oficiales reportan 2.528 fallecidos totales en el país”, indicó la organización vía Twitter.

Desde Médicos Unidos catalogan como “lamentable reportar que 16 trabajadores ya no cumplirán sus labores”.