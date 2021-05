El coordinador de Fundaredes, Javier Tarazona, afirmó este viernes que quien dio de baja a Jesús Santrich fue la disidencia de Gentil Duarte, contradiciendo así la versión de la Segunda Marquetalia quien atribuyó la muerte del líder guerrillero a una incursión colombiana en Venezuela.

«Lo que tenemos de información agregado en este momento, por las fuentes confiables que han logrado asegurar la muerte de Santrich, es que estaba acompañado por 14 hombres, que fueron dados de baja todos en este operativo. También se manifiesta que fue por el bloque de Gentil Duarte, así como también se está discutiendo en este momento quién va a asumir la vacante en las Farc de Jesús Santrich, que pudiera ser su hombre de confianza, Villa», destacó en entrevista a El Tiempo.

Sobre el silencio de las autoridades venezolanas ante este hecho, a Tarazona le resulta sorprendente que Remigio Ceballos, jefe del Ceofanb, es decir, el encargado de las operaciones de las Fuerzas Armadas venezolanas, «no haya emitido opinión alguna, no solamente sobre el tema de Jesús Santrich, no ha emitido opinión alguna él personalmente sobre la situación de los militares, sobre lo que pasó en el procedimiento del 23 de abril, y haya sido capaz en las últimas horas de retuitear, una información de una cuenta que no hace otra cosa que amenazarnos de muerte a Fundaredes (…) con la hipótesis de que a Jesús Santrich lo mata la CIA en Colombia y lo trae a territorio venezolano. Siguen negando que los cabecillas de estos grupos guerrilleros están en territorio venezolano. Esa es la única posición pública que ha tenido este señor».

