Desde el 28 de abril se están dando fuertes manifestaciones en Colombia, que hasta la fecha, ha dejado el saldo de al menos 19 muertos y 89 desaparecidos, además de miles de heridos, según cifras oficiales. Las razones: una reforma tributaria y varias medidas económicas impulsadas por el presidente Iván Duque.

Bogotá y Cali han sido los recientes escenarios de la violencia que se ha desatado en los disturbios. Videos en redes han evidenciado el abuso de poder de los funcionarios policiales, que han apuntado sus armas de fuego contra los manifestantes.

Según el gobierno, el ELN, disidencias de las Farc y hasta el llamado “Movimiento Bolivariano” han formado parte de las protestas, y varios venezolanos han sido detenidos por protestar.

De acuerdo con cifras oficiales, en Colombia hay al menos 1,7 millones de venezolanos regularizados, que han escapado de la situación de crisis del país; por tanto, y como los colombianos, ven de cerca lo que ocurre en el que ahora se consolida como su nuevo hogar.

ND conversó con uno de estos venezolanos para conocer su visión de estas protestas. Fue enfático al resaltar que toda la violencia que percibe en Bogotá, donde reside, le recuerda a aquellos días tensos en Venezuela, en 2014 y 2017.

Se trata de Ramón Fernández (*), quien vive en Bogotá desde hace tres años y labora en una compañía de diseño.

“La verdad me afecta un poco la situación que viven primero porque es mi país de residencia desde hace más de tres años y le debo mucho. No he tenido una mala experiencia como para alegrarme por lo que está pasando”, dijo Fernández, quien se fue de Venezuela huyendo de la crisis.

“Al contrario”, añade, “me traslada a las vivencias del 2014/2016/2017 en Venezuela”, remató.

Dice que mantiene distancia “porque no es una lucha que nos corresponda a los venezolanos y trato de opinar poco”. Aun así, se abalanza a señalar que espera “que todo pueda terminar en paz y el pueblo salga victorioso, porque lo merece”.

“Este gobierno no tiene sentido común con las cosas que hace y la corrupción es estratosférica”, acuñó.

¿Afectado por la reforma?

A pesar de ser venezolano en Colombia, si la reforma tributaria hubiese procedido, “me hubiese afectado muchísimo” porque el incremento de los impuestos a los servicios y productos básicos “era increíble”.

“Estamos hablando de un 19% más sobre el valor de los mismos, que de por sí, aquí en Colombia la mayor parte de los ingresos se van en arriendo y servicios; ahora imagina eso pero más el 19% sumando a el incremento de la gasolina, y la comida: fatal”, explicó el licenciado en Comercio Exterior.

Fernández recrimina la forma cómo la fuerza pública dispara a quemarropa con armas de alto calibre a los protestantes.

“Están en un punto donde no escuchan, solo atacan y ya. La misma historia que Venezuela, tanquetas aplastando personas, encerrar a las personas en un bus y llenarlo de lacrimógenas, la lista de abusos puede ser larga”, alertó.

Para él, la protesta es exagerada “por parte de las represiones de los cuerpos policiales”.

“Puedo decir que en tanto tiempo, primera vez que el pueblo sale a marchar intentando dialogar y que solo los dejen alzar la voz, pero esta vez los que no escuchan es la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”, dijo.

Y finalizó acusando, y recordando, que Iván Duque dio la orden de disparar, “porque catalogó las protestas como una “amenaza hacia él y su gabinete”.

(*) Ramón Fernández es el nombre ficticio de un migrante venezolano que quiso declarar en anonimato.



