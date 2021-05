Tras conocerse la noticia de que los 6 de Citgo salieron de El Helicoide bajo arresto domiciliario, ND recurrió a la hija de uno de los exdirectivos acusados, Tomeu Vadell, para conocer más sobre la excarcelación.

Verónica Vadell Weggerman, quien está en Estados Unidos, contó que su padre llamó cerca de las 6 de la tarde del viernes a su mamá para avisarle que le habían otorgado casa por cárcel. Posteriormente, avisaron al abogado.

“Dos horas después de que él llamó a mi mamá, sí los trasladaron a una propiedad que tuvimos que alquilar, porque ya no tenemos familia en Venezuela, no tenemos propiedades, entonces tuvimos que alquilar algo para que cumpla con el arresto domiciliario”, dijo Vadell.

Luego, el jurista se movilizó y fue a la propiedad a esperar que llegara Tomeu para ayudarlo a instalarse. Sobre el estado del excarcelado, Verónica no asomó mucho, pues solo pudieron hablar con él por 20 minutos.

Lo que sí, asegura, “hubo mucha emoción. Estaba toda la familia y pudimos verlo por fin después de tanto tiempo”.

Sobre la comunicación con su papá, dice Verónica que no sabe si podrán hablar seguido. “Todo pasó muy rápido”.

“En la noche llamó a mi mamá para confirmar que todo estaba bien. Pero no tiene enseres; ayer fue el abogado, su equipo, lo instalaron ya. Ahora tenemos que cuadrar para ver cómo hacemos para que pueda hablar con nosotros. Ojalá, así puede empezar a tener una relación con su nieto”, dijo.

Ayer, en la noche, The Associated Press informó sobre la excarcelación de los 6 de Citgo, quienes cumplirán sus penas por corrupción desde sus domicilios. Según la agencia estadounidense, se trata de un “gesto de buena voluntad” del gobernante chavista Nicolás Maduro hacia el presidente Joe Biden.

“Estamos contentos, pero no es suficiente”

Si bien la excarcelación de su padre es algo grato para ella y su familia, Verónica es enfática al señalar que “no es suficiente”, pues lo que exigen es libertad plena.

“Estamos contentos por esta pequeña gestión, porque por lo menos mi papá va a estar en un lugar más seguro, especialmente ahorita con la pandemia, él es de la población vulnerable, tiene problemas de salud, entonces esto creo que nos ayuda a que se mantenga sano y salvo; pero por otro lado, no es libertad plena y no es suficiente, todavía no hay justicia, han juzgado a una persona inocente y se merece libertad plena”, dijo.

“Aunque nos hubiese gustado que lo regresaran a EEUU, igual estamos agradecidos con la gestión del exgobernador Bill Richardson, los esfuerzos de su equipo, por el secretario de Estado Anthony Blinken, por la ayuda de El Vaticano, el Departamento de Estado y el resto de los aliados que han ayudado para que esto fuera posible”, finalizó.

Los hechos

En 2017, los 6 de Citgo: Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira; fueron detenidos por agentes de seguridad del Estado mientras participaban en una reunión en Caracas justo antes del Día de Acción de Gracia, tras haber sido convocados a Venezuela para que asistieran a dicha junta en la sede de Pdvsa en La Campiña, propietaria de Citgo.

Duraron encarcelados hasta diciembre de 2019, cuando les fue otorgada por primera vez la medida de casa por cárcel. Sin embargo, fueron encarcelados de nuevo el mismo día en que el expresidente Donald Trump recibió al líder opositor Juan Guaidó en la Casa Blanca. En ese momento, los llevaron a la sede del Sebin en El Helicoide, de acuerdo con lo confirmado por ND en su momento.

El hecho es que en noviembre de 2020, condenaron a los 6 de Citgo a penas de entre 8 y 13 años de cárcel, por presunta corrupción al frente de la filial de Pdvsa.