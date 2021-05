El politólogo y Dr. en Ciencias Políticas de la UCV, Guillermo Tell Aveledo explicó este miércoles el escenario político inmediato luego de que la AN/6D de mayoría oficialista y que no es reconocida por la UE, EEUU y la OEA designara los rectores del CNE. Subrayó que las condiciones electorales no han cambiado.

En contacto telefónico con ND, Aveledo expresó que el hecho de que figuras vinculadas a la oposición hayan sido designadas como nuevos rectores del ente comicial es una «apertura aún tímida».

«Desde una perspectiva amplia, es una apertura aún tímida. Ingresan figuras vinculadas a la oposición, que tienen peso específico y valía -política y técnica-, pero las condiciones electorales generales no han cambiado, incluida la intervención a partidos», resaltó.

Sin embargo, esto es muestra de que hay sectores de la oposición que no responden a las directrices del Gobierno Interino. «Es un ciclo político en el que su iniciativa no está presente, y en que sus reacciones no necesariamente tienen efecto interno de manera determinante».

Estimó que tras este nuevo hecho, está claro que podría causar una «descoordinación» en la oposición afín a Guaidó y que puede que eventualmente haya la coincidencia de una «abstención impotente y una participación débil».

Al ser consultado sobre qué dirán la UE y EEUU, Aveledo declaró: «no pueden decidir a priori quién detenta el liderazgo de la oposición venezolana. Pero, el apoyo formal al gobierno interino, y su condena a las elecciones de 2020 y sus efectos, es muy difícil de superar, aún constatando sus dificultades. Quizás puedan lograr que se entiendan las fracciones opositoras, pero ese no puede ser su rol».

En todo caso, enfatizó que el hecho de que hayan rectores ligados a la oposición dentro de la directiva del CNE «no es garantía por sí misma».

La Asamblea Nacional electa el 6D designó este martes a los nuevos rectores del CNE. Los principales son los chavistas Tania D’Amelio, Pedro Calzadilla, Alexis Corredor, y los opositores Enrique Márquez y Roberto Picón.

Tras la designación, el presidente (e) designado por la AN/2015, Juan Guaidó, rechazó el CNE electo por la AN/6D de mayoría oficialista, y reiteró que las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral “arrastrarán al país a un desastre mayor” como en 2018 y 2020, e insistió en que la solución son elecciones libres, justas y verificables.

Por medio de la red social Twitter, el líder opositor sostuvo que “las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral serán las mismas que en 2018 y 2020: arrastrar a Venezuela a un desastre mayor. Hoy desde esta plataforma unitaria y esta Asamblea Nacional estamos unidos y firmes por un camino claro: elecciones libres, justas y verificables”.

“Solo un acuerdo, con el debido acompañamiento internacional, en pro de salir de esta tragedia y tener elecciones libres y justas para atender la emergencia humanitaria y tener justicia, es una solución real y van a ser acompañados por el Parlamento y la alternativa democrática”.

Por su parte, el excandidato a la presidencia, Henrique Capriles, saludó la designación y expresó que -a su juicio- nace de un «gran esfuerzo continuado» de muchos sectores de la sociedad civil.

«La nueva conformación de un Consejo Nacional Electoral que incluye a Enrique Márquez y a Roberto Picón, como rectores principales, es un primer paso indispensable para abrir caminos en la reconstrucción constitucional y democrática de nuestra amada patria Venezuela», subrayó en un comunicado.

Estos nuevos rectores permanecerán en sus cargos durante los próximos 7 años.