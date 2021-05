El Consejo Nacional Electoral tiene una nueva directiva desde el martes 4 de mayo conformada por 5 rectores principales: Pedro Calzadilla, Enrique Márquez, Tania D’ Amelio, Alexis Corredor y Roberto Picón y 10 suplentes quienes ejercerán para los próximos siete años.

Esta elección fue celebrada y cuestionada por varios ciudadanos en las redes sociales. Un grupo sostiene que con estas nuevas caras sería un paso importante para un cambio político y democrático en el país, mientras que para otros no, que seguirá siendo lo mismo.

ND conversó con varias personas habitantes de la populosa parroquia Caricuao y expresaron su punto de vista sobre estos nuevos representantes y el panorama político actual.

César Rojas, de profesión periodista, señaló que no está de acuerdo con las nuevas figuras del Poder Electoral porque «la nueva designación está realizada mediante una Asamblea Nacional que está en cuestionamiento y las personas que escogieron, comenzando por el presidente pues ha marcado un récord negativo en los diferentes cargos que ha ocupado. Estuvo en el Ministerio de la Cultura y no hizo nada, así como también cuando ejerció en el Ministerio de Educación Universitaria. Yo estaba en la universidad y fueron durante los años de mayor represión hacia los estudiantes, confrontación, muertes. Con estas dos personas de oposición no hay garantías», puntualizó.

Rojas señaló que no está dispuesto a votar porque «las condiciones no están dadas» y ante ello, resaltó que una de esas fue la liberación de los presos políticos que había solicitado los diputados de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 y «nunca quisieron realizarla», dijo y añadió que no votaría en los próximos comicios regionales porque no tiene sentido votar y que «luego pongan a algún protector en cada una de las entidades donde salga victorioso alguno de la oposición», señaló.

Entretanto, Mirtha Pinto, de oficio ama de casa, confesó que desconocía de la escogencia de los nuevos representantes del ente comicial. «¿Les van a parar a los que están allí? ¿Nos van a dejar auditar si pensamos que no fueron correctos? Aquí se ha dado el caso que en algunos colegios, la presidenta de mesa trabaja durante todo el proceso asistiendo a las personas, te ponen los puntos rojos a dos pasitos del centro», dijo y agregó que muchas personas han sido amenazadas con quitarles los diferentes subsidios que otorga la administración de Nicolás Maduro, entre esos, los bonos del sistema Patria y las bolsas/cajas de alimentación.

A su juicio sobre ejercer el derecho al voto en unas próximas elecciones, coincide con Rojas: «no están dadas las condiciones». Piensa que Maduro no debería participar en una siguiente contienda. «Debe dejar el poder si vamos a elecciones libres y democráticas. Si están esas condiciones, pues perfecto», apuntó y tampoco está dispuesta a votar en unas elecciones regionales porque eso sería «oxigenar al gobierno y se repetiría lo mismo con lo que pasó con Aristóbulo y el de Miranda (Héctor Rodríguez)».

El escenario no es diferente para la enfermera, Carmen Gómez, quien señaló que esa nueva directiva del CNE debió ser de escogencia equitativa, es decir: tres personas simpatizantes del oficialismo y tres de la oposición. «Debe haber igualdad» y aunque no niega su voluntad de votar en unas futuras elecciones, le gustaría que fuesen transparentes, donde «podamos expresarnos lo que queremos».

Mientras que Militxa Ortega apenas se enteró de los nuevos dirigentes del sistema electoral. «Me estoy enterando ahorita. No estoy de acuerdo que estén solo dos personas de oposición allí. No hay igualdad», dijo y tampoco votaría en unas siguientes elecciones porque no hay un equilibrio entre chavismo y oposición.

A este especial se sumó su nieto, Kehiber García, un joven chef, quien se enteró a través de Internet sobre los nuevos representantes del poder electoral y está de acuerdo con su abuela que no hay igualdad entre partidos políticos. Confesó que no tiene la más mínima confianza en el nuevo tren directivo del CNE y ante ello, tampoco piensa votar.

Esa posición no es diferente para Vanessa Escalona y Milvia Villarroel, ambas docentes de profesión, quienes también expresaron que existe desigualdad entre los integrantes del ente comicial y «la mayoría la van a tener siempre ellos y la minoría nosotros. Eso no me genera confianza, la cosa debe ser equitativa, pero mientras el oficialismo siga yendo por encima de la oposición, siempre voy a desconfiar», expresó Escalona, quien no está negada a votar –pese a la desconfianza-, porque «si no vamos a votar le estamos dando poder para que ellos sigan haciendo lo que les dé la gana».

Entretanto, Villarroel piensa que esta nueva directiva «es mejor que la que estaba antes porque hay dos de la oposición» y, a su juicio, eso es una ventaja. Manifestó que está dispuesta a votar porque es la única manera de expresar el descontento nacional.

Todos al final coincidieron en que debe haber un cambio político, con acuerdos, que los ciudadanos sean tomados en cuenta y «no impuestos» a las decisiones que tomen quienes están en el poder. «Esto no funciona, es horroroso, ¡hay que cambiar ya!», expresó uno de los entrevistados.