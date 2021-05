El médico y asesor de salud de la Asamblea Nacional, Julio Castro, aseguró que para el mes de julio no llegarán 5 millones de vacunas a Venezuela para combatir al coronavirus a través del mecanismo Covax como habría anunciado este lunes el ministro de Salud de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado.

«Ya se ha cancelado prácticamente todo lo que corresponde al mecanismo (Covax). Con los avances que hemos hecho en el pago, probablemente para el mes de julio, es lo que nos ha dicho la gente del mecanismo Covax, estarían llegando nuevas vacunas para ese número de personas», expresó Alvarado.

Sin embargo, el doctor Castro aseguró que esto no es así. Castro afirmó que mediante la alianza con Covax puede que en un primer envío lleguen unas 350 mil dosis, las cuales podrían incrementarse a unas dos millones sí y solo sí se elimina el veto impuesto por la administración de Maduro hacia las vacunas de AstraZeneca.

«5 millones son las que va a administrar Covax durante todo el 2021, no es que van a llegar de un solo guamazo», precisó Castro a través de una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos.

«El punto más bajo en Venezuela se alcanzó la última semana de diciembre y luego empezó a subir progresivamente», señaló.

No todo el personal médico está vacunado

Castro afirmó que no está vacunado la mayoría del personal de salud. «Solo está vacunado una proporción importante de primera línea, entre esos yo, pero no están vacunadas las enfermeras ni todos los médicos», expresó.

Finalmente resaltó que Maduro prometió el año pasado que se iban a aplicar unas 10 millones de vacunas durante el primer trimestre de 2021 y «ya pasó el primer trimestre del año y los rusos solo han mandado 250 mil vacunas», puntualizó.