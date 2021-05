Carlos A. Ramírez B

El diputado al Parlamento nacional, José Gregorio Correa y coordinador del movimiento político venezolano, Alianza Democrática, expresó que la prioridad de la oposición de cara al proceso electoral 2021, se establece en la búsqueda de candidatos unitarios, a partir de la concreción de un “marco de diálogo” entre todos los factores.

Correa destacó durante una entrevista concedida a Últimas Noticias, que cree en el voto, por encima de quienes alguna vez profesaron que la salida oportuna para el país se instauraba en un golpe de Estado, la invasión o sanciones. “En esa no me anoto, no la apoyo, cosa que te ruego lo destaques; yo no me sumo a golpes de Estado, yo lo que creo es en el voto”.

Reitero que el gobierno de Nicolás Maduro, a quien cataloga del peor de la historia, se ha aprovechado de las divisiones del sector opositor y, del llamado constante a no participar en los procesos electorales, para permanecer en el poder. “Metieron al país en un callejón sin salida, le dijeron que si no votabas Maduro caía. No votaron y Maduro sigue. Y ese error no lo aprendieron ni en el 2005, ni en el 2018”.

Insiste que es hora que la oposición entienda que la unidad es la que prevalecerá en los comicios de este año, situación que ya se refleja en aquellos que “llamaron a la abstención militantemente en diciembre y que hoy son los grandes actores participacionistas (…) nosotros tenemos que encontrarnos en las diferencias y esas diferencias, sobreponerlas”.

El diputado destaca que se debe hacer un “reseteo político” en la cual se presente al país una “unidad en unidad”, aclara que a esto se suma al proceso de diálogos que se han registrado en el país con los diferentes sectores con lo cual los avances logrados son evidentes.

“Hemos avanzado hacia un nuevo Consejo Nacional Electoral. Fui vicepresidente de esa comisión y del Comité de Postulaciones Electorales. Todas nuestras decisiones fueron por unanimidad. No hubo necesidad de votar a pesar de que el chavismo tenía mayoría aplastante, pero con el diálogo, el entendimiento, pudimos lograr que todas las decisiones salieran por unanimidad”.

Destacó que se debe “intensificar y redoblar el diálogo” que se ha visto desmejorado ante las pautas del Gobierno en el marco de la pandemia mundial, asegura que pese a estas anomalías ya “hay frutos para presentar un gran informe, calculo, que en menos de 30 días, aproximadamente”.

Con información de Últimas Noticias