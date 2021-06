David Uzcátegui, aspirante a la gobernación del estado Miranda, aseveró este lunes que el mandatario regional Héctor Rodríguez «no está presente» en las comunidades mirandinas ya que estas están destruidas y en la miseria.

«Héctor Rodríguez es un gobernador que no está presente en la comunidad, es un gobernador de oficina que no patea calle… He recorrido el estado y veo abandono, destrucción, miseria, negligencia y falta de acompañamiento a nuestro pueblo», precisó.

Asimismo, agregó que se considera el protector de Miranda con su trabajo sirviendo a los mirandinos.

«El gobierno ha sido muy hábil para sembrar en la mente el hecho de para que ir a votar si van a nombrar un protector. Yo respondo de dos maneras, aquí no podemos perder la esperanza de un cambio y el protector actualmente de Miranda me considero que soy yo, porque trato todos los días de entregar medicinas, tapabocas, atendiendo los problemas»,

Primarias para la gobernación de Miranda

En el programa Vladimir a la Carta, el político anunció que apoya un proceso de primarias para elegir un candidato para la gobernación mirandina porque no hay nada más democrático que eso.

«Yo soy el primero en pedir públicamente primarias para la gobernación de Miranda. Yo quiero que la gente escoja su candidato», precisó.

También agregó, «el gobierno ha sido muy hábil para dividirnos. Ellos saben que unidos somos invencibles… Si en el país no logramos las candidaturas unitarias, un mensaje claro y esperanzador para todo nuestro pueblo, no se va a ganar absolutamente nada».

«En Miranda no queremos candidatos bisiestos»

Uzcátegui puntualizó que en el estado rechazan los candidatos bisiestos, «que sólo le dan la cara a las comunidades cada cuatro años».

«El 85% de los mirandinos quiere cambio. Están hartos de tanta miseria y desidia», dijo.

Expresó que los ciudadanos están cansados de «la guerra de micrófonos entre los políticos y quieren es soluciones a sus problemas».

Plan de trabajo para Miranda

Finalmente, Uzcátegui mencionó que sus pilares son: «Un plan de educación, la educación es la fuerza transformadora para salir de la pobreza. Segundo: soluciones a los servicios públicos. Tercero: la creación de un sistema de salud para toda Miranda. Sin discriminación».

Nota de prensa