El director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón, aseguró este martes que el ex candidato presidencial, Henrique Capriles, y los partidos que participaron en la mesa de diálogo son los “ganadores” tras el nombramiento del CNE por parte de la AN/6D, aunque reiteró que aún falta “mucho camino por andar” para que se recupere la confianza en el voto.

“El resultado del nombramiento de los nuevos rectores del CNE confieso que es mucho mejor de lo que yo habría esperado. Toca ahora ver los próximos movimientos para entender a que jugamos. Evidentemente, como toda concesión, esto tiene un precio que puede estar relacionado con aflojar sanciones y con el comportamiento político de los beneficiarios de las concesiones de cara a las próximas elecciones. Actores políticos ganadores de la jugada de hoy con el nombramiento del nuevo CNE?. 1. Henrique Capriles. 2. Los partidos que participaron en la mesa nacional de diálogo”, indicó Alarcón en su cuenta Twitter.

Además sostuvo que falta camino para que el venezolano regrese a las urnas de votación. “¿Se devuelve con ello el valor a voto?. Es un paso en la dirección correcta, pero aún falta mucho camino por andar. Toca ver las posiciones que ocuparán rectores principales y suplentes dentro del CNE, eso definirá el balance de poder entre gobierno y oposición dentro del CNE. Toca también ver qué pasará con la inhabilitación de los principales partidos de oposición y el control de sus signos y tarjetas, así como la oportunidad y reglas bajo las cuales se convocarán los próximos comicios”.

“Y sería esencial para animar la participación de la gran mayoría que dejo de creer en elecciones, acabar con el exabrupto del acompañamiento electoral y retornar a la institución de la observación electoral internacional. Si esto se logra, los venezolanos regresarán a las urnas”, recomendó.

Finalmente, Benigno Alarcón señaló que por el momento “sólo podemos desearle éxito a los nuevos rectores que se atrevieron a postularse y fueron favorecidos, para que hagan su mejor esfuerzo por devolverle la credibilidad a un organismo electoral que hasta hoy funcionó a favor del régimen destruyendo el valor del voto. Me falto agregar que sería muy lamentable que el precio para que la oposición tenga más y mejores rectores fuese la destrucción o el debilitamiento de la unidad democrática. La oposición solo es fuerte si esta unida”.

Faltan ahora los acuerdos políticos que hagan viable recuperar las garantías perdidas



Mientras que el periodista Eugenio G. Martínez aseveró en la misma red social que “toca felicitar a las impulsoras de esta iniciativa, que se atrevieron a tratar de romper un empate catastrófico. Es un CNE mejor de lo previsto, faltan ahora los acuerdos políticos que hagan viable recuperar las garantías perdidas”.

“Obviando el tema del enroque de última hora con los sectores que postularon (que no es menor), no había un CNE con 2 rectores principales no identificados con el Ejecutivo Nacional desde 2003. Otra cosa que debe aclararse es el periodo. Los 5 rectores principales no pueden tener 7 años en sus cargos. Los periodos de 7 años de sociedad civil y Poder Ciudadano-Universidades deben ser intercalados”, agregó Martínez.

Además aclaró que al ser aceptado como rector postulado por las universidades, Roberto Picón “tiene la posibilidad de estar en dos de los tres organismos subordinados. Su presencia en la Junta Nacional o en la comisión de Registro puede ser invaluable. La valoración definitiva del nuevo CNE se podrá hacer una vez que se defina la composición de los tres organismos subordinados y los tres suplentes incorporados (evidentemente, Carlos Quintero será uno de esos suplentes)”.

“La primera sesión del CNE se debe realizar mañana a las 11:00 am. En esa sesión se debe oficializar la Presidencia y la composición de los organismos subordinados (incluyendo los 3 suplentes incorporados)”, informó Eugenio Martínez.

El Comité de Postulaciones de la AN/6D designó como los rectores principales a: Alexis Corredor (suplentes: Carlos quintero y Francisco Garcés), Tania D’ Amelio (Suplentes: Lionel Parica y Simón Chacón), Enrique Márquez (Suplentes: Griselda Colina y Francisco García), Pedro Calzadilla (Suplentes: Gusto Vizcaino y Saul Bernal) y Roberto Picón (Suplentes: Conrado Pérez y León Arismendi). Dicha rectoría estará por los próximos 7 años.

