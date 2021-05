El ex gobernador de Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, aseveró este lunes que no tiene aspiraciones para el proceso electoral de gobernadores y alcaldes de noviembre, aunque reiteró que “empujará” a quienes tengan ganas de participar.

“Yo no tengo aspiraciones para este proceso electoral venidero pero voy a montarme a empujar a los que tengan ganas de echarle pierna”, afirmó Capriles durante un recurrido por el sector Los Amistosos vía Guare Guare de la parroquia Cecilio Acosta del Municipio Guaicaipuro, donde pidió “no quedarse de brazos cruzados ante el desastre”, reseñó el periodista Daniel Murolo en El Tequeño.

Además pidió a los venezolanos que vuelvan a la vía electoral. “Debemos retomar el voto como mecanismo de lucha y salir de este desastre, desde la inacción no lo vamos a lograr, aquí no vendrán a salvarnos. Este año habrá elecciones y soy de los que cree que debemos votar, la gente se debe expresar”.

“No nos podemos quedar sentados luchando por las redes sociales ni de brazos cruzados, debemos accionar, debemos ir al ruedo, visitar comunidades, poner un grano de arena. Ahorita habrá elecciones de alcaldes y gobernadores que aunque sabemos que eso no solucionará la crisis es un paso que debemos dar”, reiteró.

Finalmente, Henrique Capriles dijo que “yo me meto en los sectores populares, en los barrios todas las semanas, hay gente que no tiene trabajo, que le llega la fulana caja de Clap, que no tiene armas ni tanque de guerra, cómo sale del desastre, pero no sólo es votar es cuidar el voto. Guaicaipuro no puede seguir gobernado por esta señora, hay que impulsar un alcalde que esté comprometido con el cambio, que tenga una nueva visión de hacer las cosas, una nueva generación”.

Por su parte, el secretario general de Primero Justicia Guaicaipuro, Christian Jiménez, sostuvo que los guaicaipureños no pueden creer que por vivir en un sector popular “estamos condenados eternamente a no tener calidad de vida, merecemos vivir bien y solo lo logramos si sacamos del poder al desastre que hoy desgobierna”.

“Nosotros llevamos años caminando lo profundo de las comunidades no solo cuando hay procesos electorales, llevamos años luchando por un mejor municipio y sin duda esa lucha tendrá sus frutos”, señaló Jiménez.