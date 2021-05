Para el analista político y exsecretario de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, la negociación que plantea Juan Guaidó con Nicolás Maduro no es ni radical o contradictoria con la participación electoral.

“La negociación siempre es difícil, máxime con un gobierno como este, pero nunca se puede renunciar a cualquier camino político. No creo que la propuesta del acuerdo sea radical o contradictoria con la participación electoral, porque la cuestión no es la legitimidad o no de la convocatoria o del convocante, sino lo que yo puedo hacer como organización política y ciudadana para abrirme espacios”, dijo Aveledo en una entrevista con TalCual.

Señaló que la nueva Plataforma Unitaria, como del proceso de negociación, “son iniciativas con las que simpatizo en cuanto reivindicación de la política”, pero, advierte, las experiencias y sus frustraciones repetidas “me aconsejan ser cauteloso”.

“Veamos cómo se van concretando. Mi opinión se basará en los resultados que demuestre y el modo como se encaren los obstáculos predecibles. Ellos pondrán a prueba la voluntad verdadera. Tanto de unidad en los demócratas como de buscar acuerdos sustantivos, y necesarios, entre estos y el grupo en el poder”, indicó.

A su modo de ver, las elecciones tienen un potencial organizador y motivador, “pero por supuesto tienes como cuestión previa a eso prepararte con un mensaje que sea convincente, con candidaturas creíbles, porque lo peor que puede pasar es una participación desordenada en la cual el principal debate entre opositores sea entre ellos y no entre ellos y el poder”.

“Es muy importante comunicarle a la gente por qué se participa y para qué se participa. Efectivamente, no es pasar un interruptor; además, la recuperación de la relación con la mayoría es importante. Es una paradoja que en la opinión pública todos los actores políticos están debilitados, no hay encuesta que no lo diga. La verdad es que para comenzar hay que revisar las causas del desafecto para poder ir resolviéndolas, porque que participes o no no va a cambiar la frialdad y el desinterés hacia la política, no va a cambiar ese no me interesa la política porque a la política no le intereso. Es la evaluación de fondo la que va a permitir comenzar esa reconexión, no estamos partiendo de cero, sino con un pasivo, porque hubo una gran ilusión alrededor de la oposición venezolana que hoy en día está enfriada”, sostuvo.

