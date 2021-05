El ex rector del CNE Andrés Caleca dijo este miércoles que pese a que todo acto derivado de la AN/6D es ilegítimo, la sociedad civil hizo un esfuerzo importantes por postular candidatos «honestos» y «capacitados» para ser los nuevos rectores del CNE y estimó que Roberto Picón, Griselda Colina y León Antonio Arismendi «no fueron manipulados, ni comprados».

En entrevista concedida a César Miguel Rondón, Caleca recordó que la AN/6D es ilegítima y que ha violado «casi todo» el ordenamiento legal vigente en materia electoral -lo que denunció él mismo frente al TSJ-. Por lo que «todo acto realizado en esa AN es nulo de toda nulidad». Sin embargo, enfatizó que hay un hecho político innegable: elecciones de gobernadores y alcaldes en 2021 o principios de 2022.

Ante este escenario, Caleca dijo que reconoce y aplaude que importantes sectores de la sociedad civil hayan decidido «mojarse en la arena política» para presentar candidatos a rectores. Al tiempo que expresó:

«Yo fuí contactado para ser postulado y no lo acepté por razones personales. Pero esta es una decisión valiente de parte de la sociedad civil y de verdad que estos nuevos rectores me hacen tener confianza en el CNE. Picón, Arismendi y Colina son honestos, están capacitados y no fueron comprados ni manipulados. Sino que dieron un paso al frente y decidieron participar», aseveró.

Caleca reiteró que hay que participar en todos los terrenos y «en los peores escenarios».

«¡No es verdad que en dictadura no se vota!. ¿Quién inventó eso? En dictadura se pelea para poder votar».

Sobre la posición del G4 ante esta nueva designación, refirió que «aplaude» que en el comunicado que emitió Guaidó el día de ayer «se le dio un trato respetuoso a los rectores» y subrayó que el G4 debería «replantearse la lucha electoral».

El Gobierno interino designado por la AN/2015 y los partidos de la alianza opositora rechazaron este martes el nuevo CNE electo por la AN/6D de mayoría oficialista, y reiteraron que no debe “imponerse unilateralmente” al árbitro electoral, e insistieron en una negociación con mediación internacional.

El Comité de Postulaciones de la AN/6D designó como los rectores principales a: Alexis Corredor (suplentes: Carlos quintero y Francisco Garcés), Tania D’ Amelio (Suplentes: Lionel Parica y Simón Chacón), Enrique Márquez (Suplentes: Griselda Colina y Francisco García), Pedro Calzadilla (Suplentes: Gusto Vizcaino y Saul Bernal) y Roberto Picón (Suplentes: Conrado Pérez y León Arismendi). Dicha rectoría estará por los próximos 7 años.