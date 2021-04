El diputado a la AN/6D, Winston Vallenilla, confirmó este martes que él y su esposa, Marlene de Andrade, fueron diagnosticados con Covid-19, y se aislarán para seguir el tratamiento.

Por medio de la red social Twitter, el ex presentador de RCTV indicó lo siguiente: “Mi esposa Marlene de Andrade y yo, hemos sido diagnosticados con Covid-19 estamos procediendo con el aislamiento, empezar con el tratamiento”.

“Con la bendición de la Virgen de la Chinita y los tratamientos que ha garantizado para nuestro pueblo el Pdte. Nicolás Maduro, venceremos”, expresó.

Probablemente Vallenilla y la presidenta del canal Tves habrían recibido la vacuna contra el coronavirus, la cual se dio prioridad a diputados oficialistas y autoridades de la administración de Nicolás Maduro sin antes vacunar a todo el personal de salud que está en la primera línea de batalla atendiendo a pacientes infectados. Hasta ahora más de 460 trabajadores de la salud han perdido la vida por el Covid-19, de acuerdo a la ONG Médicos Unidos por Venezuela.

Están vacunando en ministerios y sitios clandestinos



Más temprano, el médico especialista en infectología Julio Castro dijo este martes que ha recibido información sobre vacunación en ministerios y sitios clandestinos, y de que hay un mercado negro de vacunas contra el Covid-19. A su juicio esto no solo es preocupante por el origen de estas dosis sino porque esto contribuye a que exista más corrupción.

Castro criticó que pese a que han llegado varios lotes de vacunas al país no exista un cronograma formal de vacunación sino un “desorden” y agregó que en los demás países no se empieza a vacunar a un grupo hasta que la fase anterior haya finalizado. “En Venezuela no ha sido así, no hay ningún boletín oficial ni cronograma de vacunación, ni perfil de vacunados, uno espera que dijeran cada día o 2 días que vacunaron tantos y hasta ahora no ha habido ninguna información oficial sino notas periodísticas a la ligera que no tienen datos confiables”.

Aseveró que existe un mercado negro de vacunas. “Cuando ofrecen estas vacunas es importante preguntarse cuál es la cadena de frío, cómo llega hasta a mi esta vacuna y qué garantías tiene. Esto es una muy mala señal porque las personas deben vacunarse en centros de vacunación y hospitales”, expresó. “Además, al pagar la vacuna estas aumentando la corrupción, es una cuestión moral”.

Cifras según la administración de Maduro



Hasta este lunes en la noche, el ministro oficialista de Comunicación, Freddy Ñáñez, reconoció que hubo 1.398 nuevos casos de coronavirus, y además señaló que dos hombres, de 25 y 31 años de edad, conforman las 20 muertes del día. El número de contagios totales asciende a 184.595 infectados, y el de decesos a 1.925, en cifras cuestionadas por voceros de la oposición y médicos especialistas.