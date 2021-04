El diputado electo en 2015 (ExVP) Winston Flores pidió este miércoles pruebas a su ex partido político Voluntad Popular sobre la acusación de audios supuestamente filtrados, y rechazó que se le llame traidor.

Por medio de un comunicado, el parlamentario expresó lo siguiente: “Rechazo categóricamente que se me llame traidor. No fui yo quien filtró audio alguno y para tan grave acusación pido pruebas”.

Asimismo, Flores ratificó su apoyo al presidente encargado electo por la AN/2015, Juan Guaidó, según citó en Twitter la periodista Gabriela González.

Lea a continuación el comunicado íntegro de Winston Flores:



Comunicado a los venezolanos, a mi estado Vargas, a la unidad y a mis hermanos de VP.

En relación a los tuits en los cuales se anuncia mi expulsión de la Fracción Parlamentaria de Voluntad Popular, me veo obligado a precisar que:

Primero: No se trata de una decisión firme y consensuada que haya cumplido con los lineamientos pertinentes que establecen los órganos competentes internos del partido, al igual que no se ha garantizado mi derecho a la defensa ni se me ha informado de manera formal de una decisión que solo se ha comunicado por las redes sociales.

Segundo: Mis funciones como parlamentario me permiten, como al resto de mis compañeros, discutir de manera transparente el proyecto del presupuesto de la AN para su funcionamiento en el presente año, por consiguiente, cualquier otro hecho distinto no es vinculante ni otorga el derecho a que se me excluya de la fracción.

Tercero: Como se sabe, esta actividad propia de las atribuciones administrativas de la Asamblea Nacional Legítima se vio empañada por la filtración de un audio que llegó a manos del Régimen, que reveló una reunión de la fracción de Voluntad Popular para discutir las asignaciones respectivas. En cuanto a ese hecho, expreso mi rechazo a toda fuga de información que atente contra la seguridad de los miembros de nuestra fracción y del órgano legislativo, ya que este tipo de grabaciones son usadas por la Dictadura para continuar hostigando, persiguiendo y anulando las actuaciones de los diputados.

Cuarto: con respecto al señalamiento concreto de traición a los valores, principios y confianza del partido, me es necesario precisar que he manejado con reserva y prudencia toda la información del presupuesto de la Asamblea Nacional sobre las asignaciones presupuestarias, que al igual que los demás integrantes de la fracción recibí vía WhatsApp y que dicho contenido no se prescribió en ningún momento como confidencial, razón por la cual no vi condena alguna en reenviar el texto de dicho presupuesto a una Diputada de otra fracción de la Asamblea Nacional legítima para compartir criterios y defender derechos colectivos de todos los ciudadanos y de nuestro trabajo como parlamentarios, y por esta acción nimia se me recrimina y acusa de traición, lo cual no resiste el mayor análisis, porque esto no constituye ningún delito ya que a tenor del artículo 201 de la Constitución, los diputados somos representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatos ni instrucciones partidistas, sino solo a nuestra conciencia.

Quinto: la entrega de una copia del presupuesto a otra diputada, no fue hecha con la intención de filtrar información y mucho menos para afectar la estrategia parlamentaria de VP, ya que en su contenido no hay nada irregular; por ello, veo con asombro e incluso con desilusión que esto sea utilizado en mi contra, cuando de manera notoria ese presupuesto ya estaba en manos de muchos diputados y hasta de terceros, porque ya había sucedido la filtración del audio y la rueda de prensa del inefable psiquiatra del régimen.

Sexto: Rechazo categóricamente que se me llame traidor. No fui yo quien filtró audio alguno y para tan grave acusación pido pruebas, al mismo tiempo que exijo el reconocimiento de mis derechos constitucionales como Diputado electo. El pueblo venezolano me eligió como Diputado y seguiré luchando por Venezuela.

Finalmente, deseo expresar que esta situación deviene un irrespeto absoluto a mi persona — irrespeto que solo practican los personeros del régimen que tanto criticamos como oposición-. Creo, además, que como muchos en esta lucha he resistido toda la miseria humana que rodea el participar en la política, que hoy no tiene vestigios de decencia.

Reconozco que he sido crítico del accionar de algunos de manera interna y no quisiera pensar que esta situación responde a una revancha por mi crítica constructiva o que obedece otros intereses. Es una verdad, que, en la rutina política venezolana, siempre se ha filtrado información, siempre hay situaciones que nos han expuesto; si revisamos el acontecer nacional, las acusaciones van y vienen.

Igualmente, ratifico mi compromiso con la lucha por la libertad y a todo lo que representa el gobierno interino del Presidente Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional legítima a la cual pertenezco, y no porque alguien me nombró a dedo sino por elección popular que debe ser respetada. También recalco que soy activista con orgullo de Voluntad Popular.

Le doy gracias a Dios por todo lo que he hecho por la lucha y pido que siga siendo testigo de todo mí accionar, y agradezco de la misma forma a los colegas diputados que han dado esta misma lucha. En una verdadera democracia esperemos que aprendamos la negatividad de la miseria humana y se cambie esa actitud propia de la cacería de brujas, de manera que asumamos una verdadera voluntad de cambio.

Por último y de mí más alta estima es que sigamos adelante en la lucha y que se haga justicia.

Winston Flores, diputado.