El politólogo Luis Salamanca dijo este viernes que si la oposición afín a Guaidó presenta una sola tarjeta unitaria para las regionales podrá «obtener una victoria».

Según un reporte realizado por Yohan Pimentel, Salamanca, señaló que existe una posibilidad de capitalizar la victoria en dichos comicios, pero enfatizó que tendría que ser de manera unitaria.

«Lo que ocurre con la oposición mayoritaria es terrible, porque el régimen los ha ido liquidando, sobre todo a esa que lo puede derrotar. Por su parte, han dejado a una oposición bastante complaciente, a la cual no solo se le permite existir, si no que se le facilita su existencia. Esto ocurre, porque el régimen sabe que esa oposición permisiva no tiene relevancia dentro de la población (…) La única posibilidad que tiene la oposición mayoritaria para participar en esas elecciones es que lo hagan de manera unitaria en torno a una tarjeta en la cual todos los partidos coloquen sus candidatos. Solo así habría probabilidades éxito», manifestó.

Sobre si la oposición podría convocar nuevamente a la oposición como hizo en el año 2015, Salamanca dijo que esto sucederá solo si van unidos.

“La única manera de reanimar a un opositor, es mediante una propuesta unitaria opositora de los principales partidos, es la única forma (…) La oposición tiene poder de convocatoria, pero este poder disminuye en una elección regional por la decepción abstencionista de la población».

Destacó que una de las estrategias para elevar el poder de convocatoria, sería crear una formula unitaria de los partidos que firmaron la alianza.

«En Venezuela actualmente no hay conflicto político, esa pugna está durmiente, y hace falta que ese conflicto político se reanime. Pero no desde el Twitter y las declaraciones, esto debe reanimarse a través de hechos, y quien puede dirigir esos hechos es Juan Guaidó liderando una forma unitaria (…) Yo no veo a Juan Guaidó con la intención de querer aprovechar las elecciones para provocar procesos políticos y dinámicas políticas que no se sabe cuales podrían ser, pero que en todo caso sacarían a este país del letargo político en el que está».

Asimismo, aclaró que pese a que el liderazgo de Guaidó «está desmejorado» aún sigue produciendo efectos en los países que lo reconocen como presidente interino. «Un resultado del efecto del liderazgo de Guaidó fue las vacunas solicitadas en el mecanismo Covax (…) Es importante entender que hay oportunidades reales de que el régimen pierda espacios en esos comicios, solo si la oposición asume la postura que he explicado».

Sobre Maduro, indicó que sabe que tiene «todas las de perder» en una elección porque no tiene fierza sino maniobras y controles.

«La población los abandonó, este es un régimen sin pueblo, lo cual es el aspecto más importante que ha ocurrido después del fallecimiento de Chávez, la población abandonó el chavismo (…) Lo único que pueden hacer los sectores opositores, es utilizar elecciones no democráticas, para provocar efectos políticos».

Este martes, 6 de abril, partidos del G4, La Causa R, Proyecto Venezuela, Copei, Convergencia, MPV y Encuentro Ciudadano acordaron una «reconfiguración» de su alianza «unitaria» y la construcción de una coalición más amplia, con el objetivo de alcanzar elecciones libres y la entrada de ayuda humanitaria. Además, indicaron que establecerán encuentros con la sociedad civil para la «construcción colectiva de una coalición sólida, plural e incluyente que permita la articulación de la mayor cantidad de organizaciones, liderazgos y sectores de la sociedad civil», de acuerdo a un comunicado.

En anteriores procesos electorales, la Administración del Guaidó, el G4 y otros partidos afines a Guaidó han sido muy tajantes «no habrá elecciones libres con Maduro en el poder» y la abstención ha alcanzado cifras de 54% (presidenciales de 20218).

El diputado electo en 2015 por AD, Freddy Valera, sostuvo este miércoles que es posible participar en unos comicios electorales con una tarjeta única opositora, tras la propuesta para una nueva alianza opositora anunciada este martes.

“La idea de esta alianza, no es solo unir al conjunto de partidos de la oposición, sino unir a los diversos sectores ¿Que puede haber una tarjeta única? Eso es posible, porque tuvimos una experiencia exitosa en esa materia”, expresó Valera en declaraciones en exclusiva para Punto de Corte.