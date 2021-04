Horas después de haber anunciado una investigación contra el humorista José Rafael Briceño, Tarek William Saab emprendió una investigación por presunto acoso sexual y violencia psicológica ahora contra los directores Tal Cual y El Pitazo, Víctor Amaya y César Bátiz respectivamente.

«El Ministerio Público inicia investigación penal en contra de los sujetos Víctor Amaya y César Batiz por denuncias públicas de mujeres víctimas de violencia psicológica y acoso sexual, sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia», escribió Saab en su Twitter.

Las denuncias fueron puestas en Twitter por Alicia Hernández, pese a que no mencionó directamente a Amaya, quien en ese entonces era director de El Estímulo.

«Para mantener una, dos, tres o hasta cuatro vidas paralelas a la vez durante muchos años, también hay que mentir mucho. Las mentiras tienen un costo. Hay que controlar todos los escenarios y a las involucradas. Para eso, qué mejor que romper la psique».

«Los juegos mentales a los que te someten son tan enrevesados que terminas creyendo que estás loca, que inventas cosas. Te revisas constantemente «para mejorar», porque nunca eres suficiente ni haces lo suficiente por una relación en la que das todo pero no recibes todo porque siempre hay algo que es tu culpa, que has hecho mal y por eso, por tu culpa, él no puede estar al 100%».

«Pero como oses despegarte, vuelta a la rueda, vuelta a decirte que no puede vivir sin ti, que ustedes tienen «una historia común», que tú le debes todo lo que eres. Esto pasa poco a poco. Es como ocurre con el agua. Te «acostumbras» a que haya 6 días a la semana, luego 5, 3 días. Luego solo 1 día. Es gradual. Hasta que vas a un lugar donde hay agua todos los días y te das cuenta de cómo vivías antes. Así, con tu mente. Así vivía yo».

Todo esto lo dijo Alicia Hernández en Twitter a inicio de 2020 con respecto a Amaya.

Con respecto a Bátiz, una cuenta anónima (@ReporteraVenezolana) divulgó acusaciones también contra el director de El Pitazo: «El gremio periodístico también tiene a sus acosadores sexuales. Directores, coordinadores y jefes ejercen «su poder» para abusar de mujeres trabajadoras de la prensa», señaló.

Hasta ahora, el Ministerio Público ha emprendido investigaciones contra Tony Maestracci, Alejandro Sojo, Willy Mckey, José Rafael Briceño, además de Amaya Bátiz, por la ola de denuncias de delito sexual.

En el caso de Mckey, quien se quitó la vida ayer tras las acusaciones las cuales admitió, fue señalado por una mujer que en ese entonces solo tenía 16 años.