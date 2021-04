Noventa organizaciones firmaron un documento donde comunican su preocupación por la nueva medida de la administración de Nicolás Maduro que obliga a las ONG a rendir cuentas ante el Gobierno sobre sus actividades y beneficiarios, hecho que consideraron como grave dado las «intimidaciones y acosos» que miembros de la sociedad civil y ONG han recibido en los últimos meses.

A través de un comunicado emitido en WOLA, pidieron a las instancias de la ONU y a la comunidad internacional a que apoyen a tales organizaciones, activistas, trabajadores humanitarios, defensores de DDHH, entre otros.

A continuación el comunicado íntegro

Mientras se consolida el autoritarismo en Venezuela, los ataques por el gobierno de facto de Nicolás Maduro contra la sociedad civil se vuelven cada vez más comunes. El 30 de marzo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano publicó en la Gaceta Oficial una nueva normativa para el registro unificado de personas naturales y jurídicas obligadas bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia y el Terrorismo, en el que obligan a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones sin fines de lucro del país a entregar datos confidenciales sobre sus aportes y beneficiarios. Por ejemplo, debido a su definición amplia de “beneficiarios,” la medida establece un requisito alarmante que exige que se revele las identidades de las víctimas y comunidades vulnerables servidas por las ONGs de derechos humanos y asistencia humanitaria. Esta acción es un claro esfuerzo para monitorear y limitar el trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil que, bajo la legislación venezolana actual, ya están obligadas a registrarse con el estado.

Esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales. En octubre de 2020, el gobierno de Maduro emitió una resolución que requiere a todas las ONGs internacionales que buscan operar dentro de Venezuela que registren con el estado “las actividades a realizar en territorio de la República Bolivariana en Venezuela” y sus intenciones. Poco después, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Venezolanas (Sudeban) anunció el 20 de noviembre del 2020 que exigiría a todas las instituciones financieras venezolanas la vigilancia de todas las operaciones comerciales y financieras realizadas por organizaciones sin fines de lucro en el país. La normativa emitida el 30 de marzo es una continuación de estos esfuerzos para restringir, intimidar y potencialmente criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Venezuela.

También nos preocupan los reportes según los cuales la Asamblea Nacional que inició funciones en enero ha propuesto un proyecto de ley que podría restringir aún más las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y los derechos de los defensores y las defensoras. El 15 de abril, la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración propuso la adopción de una “Ley de Cooperación Internacional”, la cual ya fue aprobada en la primera ronda de discusión por la Comisión. Aunque todavía no se ha hecho público el texto de esta legislación, las organizaciones firmantes estamos preocupadas por la posibilidad que esta ley imponga aún más restricciones a la capacidad de las ONGs en el país de acceder al financiamiento internacional para sus actividades, como hizo un proyecto de ley similar de “Ley de Cooperación Internacional,” propuesto en 2015.

La amenaza de estas restricciones y requisitos de registro es grave dado el acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias que miembros de la sociedad civil y las ONGs en Venezuela han enfrentado en los últimos meses. El 12 de enero, cinco defensores de la ONG venezolana Azul Positivo, que trabaja para suministrar asistencia a personas que viven con VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos por casi un mes bajo cargos sin fundamento de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Los cargos en su contra aún no han sido retirados después de la liberación condicional de los defensores el 10 de febrero, lo cual impulsó a expertos independientes de las Naciones Unidas a pedir a las autoridades venezolanas que “cesen los continuos y crecientes ataques e intimidaciones contra organizaciones de la sociedad civil y periodistas en el país.” Docenas de organizaciones de la sociedad civil de Venezuela también han enfrentado la intimidación y amenazas en forma de acusaciones públicas y difamación, congelamientos de cuentas bancarias, órdenes de detención y allanamientos de las oficinas de ONGs por agentes de las fuerzas de seguridad. Entre enero y marzo del 2021, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) registró 215 casos de persecución y criminalización por parte del gobierno de Maduro. Este patrón fue denunciado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet. El 22 de febrero, la Alta Comisionada anunció que su oficina había “documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición” desde septiembre de 2020. Asimismo, varias organizaciones recientemente alertaron en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las políticas de criminalización contra defensores y defensoras y organizaciones de la sociedad civil y su agravamiento acelerado en el actual contexto.

Como organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en las Américas, estamos profundamente preocupadas por esta noticia, e instamos a las autoridades venezolanas a que cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y cesen inmediatamente la represión y el acoso contra la sociedad civil independiente de Venezuela. También instamos a la comunidad internacional y a las instancias relevantes de las Naciones Unidas a que apoyen activamente a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, y otros activistas en Venezuela, para asegurar que su persecución constante no se enfrente a la indiferencia. Venezuela necesita urgentemente una solución pacífica y democrática a la crisis política, humanitaria, y de derechos humanos que enfrenta. Tal solución no será posible sin una sociedad civil independiente y activa para promoverla.

Organizaciones firmantes:

Acceso a la Justicia, Venezuela

Acción Solidaria, Venezuela

AlertaVenezuela, Venezuela

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ), Venezuela

Asociación Civil Más Ciudadanos, Venezuela

A Todo Pulmón, Venezuela

Aula Abierta, Venezuela

Aquí Cabemos Todos, Venezuela

Centro de Estudios Sociales y Culturales (CENSO-C), Venezuela

Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Venezuela

Civilis Derechos Humanos, Venezuela

Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Pensionados, Jubilados y Discapacitados, Venezuela

Coordinadora de Lucha Vecinal Lara, Venezuela

DefiendeVenezuela, Venezuela

DPR-Lara, Venezuela

Epikeia Derechos Humanos, Venezuela

Espacio Público, Venezuela

Fundación Iribarren Lucha, Venezuela

Fundación Lucelia, Venezuela

Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), Venezuela

Movimiento Ciudadano Dale Letra, Venezuela

Observatorio Electoral Venezuela (OEV), Venezuela

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Venezuela

Observatorio Hannah Arendt, Venezuela

Observatorio Venezolano de Prisiones, Venezuela

Organización StopVIH, Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela

Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), Venezuela

Proyecto de Extensión Visibilización y Educación en DDHH de la Face, Venezuela

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC), Venezuela

Una Ventana a la Libertad, Venezuela

Unión Cívica Nacionalista, Venezuela

Urgent Action for Democracy and Development, Venezuela

Venezuela Diversa AC, Venezuela

Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), Perú

Asociación Por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA), Perú

Asociación Pro Derechos Humanos, Perú

Asociación Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad (SEDYS) de Trujillo, Perú

Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Perú

Centro Loyola Ayacucho, Perú

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Perú

Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), Perú

Comisión de Derechos Humanos de Alto Huallaga (CODHAH), Perú

Comisión de Derechos Humanos de Ica, Perú

Comisión de Derechos Humanos de Moyobamba, Perú

Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, Perú

Comisión Episcopal de Acción Social, Peru

Comisión de Justicia Social de Chimbote, Perú

Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia (COSDEJ), Perú

CooperAccion, Perú

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú

Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Perú

Fundación Ecuménica el Desarrollo y la Paz, Perú

Instituto de Defensa Legal, Perú

Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Perú

Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH) de Puno, Perú

Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), Perú

Movimiento Manuela Ramos, Perú

Movimiento JATARISHUN, Perú

Paz y Esperanza, Perú

Comisión Colombiana de Juristas, Colombia

Fundación Brisas del Norte, Colombia

Venezolanos en Barranquilla, Colombia

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador

Revista Digital Inalienable, Ecuador

Venezolanos en Guayaquil, Ecuador

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), Argentina

Oficina Jurídica para la Mujer, Bolivia

Conectas Dereitos Humanos, Brasil

Asociación Pro-Búsqueda, El Salvador

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Honduras

Activados Panamá, Panamá

International Service for Human Rights (ISHR), Suicia

Canada Venezuela Democracy Forum, Canadá

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Internacional

Comisión Internacional de Juristas, Internacional

Human Rights Watch, Internacional

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Internacional

Red Jesuita con Migrantes LAC, Internacional

Robert F. Kennedy Human Rights, Internacional

Women’s Link Worldwide, Internacional

América Diversa, EE.UU.

Casa DC Venezuela, USA

Coalición por Venezuela, EE.UU.

Derechos Humanos con DR, Corp., EE.UU.

Fe en Venezuela, EE.UU.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), EE.UU.

Venezuelans and Immigrants Aid, EE.UU.