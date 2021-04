Nicolás Maduro sostuvo este miércoles que las elecciones de gobernadores y alcaldes que tendrán lugar este año servirán para que el oficialismo introduzca un nuevo modelo de democracia plasmada en la ley de las ciudades comunales.

“Este año Venezuela tiene elecciones de gobernadores, alcaldes, municipios, y le vamos a presentar al país un nuevo modelo de gestión de democracia directa. Esa va a ser nuestra oferta principal. El único camino es una democracia de verdad, verdad . Mejoraremos todo lo que existe”, señaló en un acto de videoconferencia por VTV..

“Para eso está la ley de ciudades comunales, la cual me parece es una de las cosas más tremendas que vamos a hacer. Amo la actividad parlamentaria, me gusta, sería muy feliz si algún día volviera a ser diputado elaborando nuevas leyes. La ley de ciudades comunales va a fijar una pauta definitiva en la nueva etapa de la revolución 2021-2030. La ley de ciudades comunales es el camino y el nuevo modelo”, dijo.

Tenemos más de 15 días esperando respuesta de Facebook

“Mi Facebook Live fue censurado por recomendar un medicamento autorizado como el Carvativir, lo hicieron sin aviso y sin protesto. Hemos enviado nuestro reclamo oficial a la empresa Facebook y no han respondido ni una llamada. En más de 15 días no han contestado las cartas que hemos enviado. Esa es la democracia que quieren imponer esas nuevas hegemonías. Cilia me presta su Facebook, entonces ustedes se pueden conectar por el Facebook de Cilia Flores”, contó.

El líder oficialista aseveró que se debe el «pensamiento político». «Se debe rescatar el pensamiento político de rebeldía de nuestra América moreno mestiza, y eso es una tarea fundamental. Hay que ver de lo que se trata cuando una persona da su vida por la patria. El pueblo no acepta injusticias ni contra el país ni contra nadie. Yo si fui presidente interino cuando partió al otro mundo el comandante Chávez, y hice lo que se debía hacer, convocar a elecciones en 30 días, las cuales ganamos. El tiempo pasa volando, ya llevo 8 años en el poder”.

“Es importante que la revolución bolivariana sea sumida en una lucha que ha tenido 500 años de esperanza y lucha. Estamos en la ruta de la conmemoración de la victoria antiimperialista de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de este año se cumplen 200 años. Estamos en una revolución en un proceso de parto, una revolución asediada por el imperialismo. Una revolución debe gestar sus propios cambios si es una revolución verdadera a través de la crítica y autocrítica. Vamos a un proceso de un modelo más efectivo de Gobierno para el pueblo”, reiteró.

Finalmente, Nicolás Maduro dijo que no hay “ni existe régimen de Maduro, lo que hay es régimen constitucional, con un récord de participación en elecciones, eso es lo que existe, para envidia de algunos por ahí, no digo más. No han sabido construir pueblo y vienen a criticar la revolución bolivariana. Lo que le faltó a Trump fue una invasión militar, aunque la tenían planificada, pero vamos a planificar el plan de la patria para nuestra defensa y rebeldía. Todos los días debe haber un esfuerzo por construir nuestra identidad”.

Controlada la situación para junio

Maduro sostuvo que aspira a tener controlada la segunda ola del coronavirus para el mes de junio. Más temprano, su vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que para el mes de mayo habrá una vacunación masiva en el país, aunque no detallaron cual vacuna se usará.

“Solo así se harán actividades con participación masiva con el pueblo. No va a haber relajación de las medidas de bioseguridad. La próxima semana tendremos una semana de flexibilización y ya retomamos el 7+7. El lunes 12 viene el 7+7 otra vez, pero cuidándonos miren que llegó la variante brasileña Bolsonaro P1 y P2”, afirmó.