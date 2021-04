Nicolás Maduro aseveró este miércoles que su fallecido ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz es “lo más parecido” a Simón Rodríguez. Además aprovechó la ocasión desde el velorio en la sede del Parlamento para asegurar que la oposición “más nunca volverá” a ser mayoría en el país.

“Estamos aquí en un momento muy doloroso, sabemos que la vida es un ratico. La muerte y la vida es apenas una rutina. Estamos de paso por esto que llamamos vida. Esta partida física de Aristóbulo Istúriz es un gran golpe para el pueblo de Venezuela. Participó en la fundación del glorioso partido Patria para Todos, y apoyó las elecciones a favor del comandante Chávez. Admiramos que Aristóbulo siendo humilde, era un hombre con gran pensamiento político. Aristóbulo es lo más parecido a Simón Rodríguez. Los racistas lo despreciaron y lo desprecian, si no miren el Twitter hoy, como sacan su veneno, pero que Dios se los castigue”, expresó Maduro por VTV.

Sobre el fallecimiento reveló que a las 11:30 pm de ayer “recibí la noticia. Desde ese momento me llené de recuerdos. Creo que todos nos llenamos de recuerdos. La trayectoria de Aristóbulo fue extraordinaria, impecable. Aristóbulo le cuidó la silla al comandante Chávez. Inició la educación socialista. Hasta el último momento de su vida su preocupación era que no le podía quedar mal al presidente Maduro y al ministerio de Educación”.

“Aristóbulo estuvo al frente de la lucha por los derechos del pueblo. Estuvo en muchas luchas. Si usted quiere investigar algo, jefes de Dgcim, váyase a una barbería, a una peluquería unisex, para que se enteren de cosas. Aristóbulo fue un gran alcalde para la ciudad en medio de tantas dificultades”, agregó.

El líder del oficialismo recordó que Istúriz fue el ministro de Educación que “acompañó la fundación de la misión Robinson, muchos venezolanos que aprendieron a leer y escribir gracias a esa misión y la revolución bolivariana. Fue una cuarta República abandonada, y ahora la venden como la última Coca Cola del desierto por parte de la derecha trumpista”.

“Además participó en la fundación del Psuv. El profesor Aristóbulo siempre fue militante partidista. Fue militante y diputado de la extinta Causa R que entregaron en bandeja de plata a la ultraderecha derecha corrupta. Fue con el Psuv que Aristóbulo se convirtió en un líder político revolucionario en el país. Tenía una lealtad absoluta, decía que ‘a donde usted me mande yo voy’. Uno de los mejores, uno de los gigantes, el negro Aristóbulo”, sostuvo.

Finalmente, Nicolás Maduro le dijo a la oposición que “más nunca volverán a ser mayoría en este país. Me amenazaron que en tres meses me sacaban, luego dijeron que en seis meses, luego que me iban a hacer un juicio. Luego dijeron que yo era colombiano y no venezolano, me quitaron la nacionalidad. Yo en ese momento le dije a Aristóbulo que vamos a concentrarnos en nuestro trabajo. Sé que Aristóbulo va a descansar en paz”.