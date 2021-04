El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Tito López pidió este viernes al Ejecutivo que tome acciones para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y alegó que es problema de todos porque el virus no conoce de uniformes ni cargos.

En un video enviado a ND, López manifestó su apoyo al Plan Complementario de Vacunación propuesto por Fedecámaras y dijo:

«La industria farmacéutica venezolana hace un llamado al Ejecutivo a hacer un plan masivo de vacunación. La industria farmacéutica nacional como muchos otros sectores están dispuestos a apoyar al gobierno central en dichos planes. Es urgente tomar acciones para evitar más muertes de ciudadanos importantes porque todos los venezolanos somos importantes para el crecimiento y desarrollo de nuestro país.

Debemos poner planes de inmediato, el flagelo ataca a todos los niveles porque no tiene distinción política, no importa si el ciudadano es rico, tiene uniforme, sin uniforme, empleados públicos, empleados del sector salud, operarios, de oficina, etc. El virus está a todo nivel y nuestra responsabilidad es poner un plan de acción inmediato».

Plan de Fedecámaras



Fedecámaras presentó el jueves, 25 de marzo, el plan de vacunación contra el covid-19 del sector privado. Detalló la importación de unas 6 millones de dosis para 3 millones de personas, de las cuales el 20% se destinará a sectores vulnerables y se garantizará la inmunización gratuita para los trabajadores privados.

En rueda de prensa, el presidente de la patronal, Ricardo Cusanno, señaló que el plan no es para comercializar la vacuna, sino para “apoyar al país”, y contempla la importación de material descartable y consumible necesario para la colocación de la vacuna, neveras para el transporte interno y la cadena de frío.

La propuesta contempla que unas 500 vacunas serán aplicadas a diario en 100 clínicas privadas a trabajadores y sus familiares, de manera gratuita, en un plan “estricto” que además será coordinado por la Academia Nacional de Medicina.