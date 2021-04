El exencargado especial de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, consideró que la atención que le venía prestando su país bajo la administración Trump al caso venezolano ha ido cayendo en el actual Gobierno de Joe Biden. No obstante, destacó el gesto de otorgar el TPS a los venezolanos y lamentó que Trump no lo haya hecho.

Al ser preguntado por la política del Gobierno de Biden hacia Venezuela, Abrams contestó que no ha cambiado a fondo, es decir la política de apoyar a la oposición, de apoyar a Juan Guaidó, «de criticar oponerse al régimen de Maduro. En ese sentido las palabras no han cambiado. Creo que el nivel de atención ha bajado. Es interesante, por ejemplo, que han escogido, han nombrado a un representante especial para Irán, para Venezuela no y creo que quizás significa que el secretario, el presidente quizás van a pagar (prestar) un poco menos de atención al problema de Venezuela».

Para el exfuncionario de Trump, la atención sobre Venezuela ha bajado quizá porque «no han decidido su política».

«No han decidido qué hacer. Si eso es verdad, van a decidir después de unos meses más, o quizás han decidido que no tienen una solución y si no pueden resolver el problema y regresar a la democracia en Venezuela, quizá van a hablar de Venezuela a nivel, por ejemplo, de subsecretario y no a nivel de presidente. Pero hay que añadir, hay un problema en cualquier administración norteamericana, necesita seis meses más o menos para poner en sus posiciones a los nuevos oficiales, por ejemplo, hoy después de tres meses no hay un subsecretario para América Latina y quizás veremos más cuando la gente esté en sus cargos», respondió a la Voz de América.

Pulse aquí para leer la información completa de Voz de América