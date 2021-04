El diputado AN/2015 Rafael Veloz (VP-Dtto.Capital) dijo este lunes que la nueva alianza opositora presentada hace unos días por la oposición afín a Guaidó es una estrategia alineada con lo que pidieron más de 7 millones de venezolanos que participaron en la Consulta Popular del 12 de diciembre. La misma tiene como objetivo principal lograr elecciones libres, con observación internacional seria y con condiciones reales de participación para sacar a Maduro del poder y el ingreso de la ayuda humanitaria para darle fin a la crisis humanitaria que se ha visto intensificada por la pandemia.

En entrevista concedida a ND, el parlamentario rechazó que se diga que esta nueva alianza es «ordenada» desde EEUU por James Story, embajador para la Oficina Externa de EEUU para Venezuela y destacó que lo que dijo Story es que esta nueva estrategia «es impulsada por EEUU, el gobierno encargado, partidos políticos y sectores que hacen vida en el país para trabajar contra el madurismo a través de la vía democrática».

Alegó que esta nueva alianza busca dar respuesta «efectiva» a lo que manifestaron los venezolanos en la Consulta Popular del mes de diciembre. «Los venezolanos respondieron de manera afirmativa a las siguientes preguntas: 1. ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?; y 2. ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?.

Y en esto estamos trabajando sin pausas, en dar efectiva respuesta al mandato de los venezolanos y bien se configura en lo expresado por Story».

Sobre si esta nueva plataforma establece que los partidos que la integran apoyarán la participación en las elecciones de alcaldes y gobernadores, Veloz enfatizó que por ahora no existen las condiciones para participar en ninguna elección, pero -acotó- «estamos en el proceso de construirlas». Reconoció que esto no es fácil con Maduro en el poder, pero «deben terminar de concretar la unidad de acción política y articular esfuerzos, que es lo que estamos haciendo».

Para el integrante de VP, darle prioridad al ingreso de ayuda humanitaria no es nada nuevo ya que ha sido uno de los lineamientos prioritarios que mantiene el gobierno interino y resaltó que una prueba fehaciente de esto es el acuerdo para la adquisición de 12 millones de vacunas contra el coronavirus a través del mecanismo Covax.

A continuación nuestra entrevista completa:



– Hace unos 15 días, el medio «el Termómetro Digital» informó sobre una nueva plataforma opositora para elecciones libres, ese anuncio lo hizo James Story y detalló que el nombre de la alianza sería NELA. ¿Por qué una alianza opositora nacional es impulsada desde EEUU? ¿Qué pasó con el nombre de esta nueva plataforma?

-En principio hay que ir al contexto político para la correcta interpretación de lo dicho por el Embajador para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, James Story. En entrevista con Gabriela Perozo para el medio VPItv, el pasado 25 de marzo, el diplomático señaló que el Gobierno encargado que lidera Juan Guaidó y los EEUU impulsan la «Nueva Alianza para Elecciones Libres» una plataforma que estará integrada por la sociedad civil, el sector privado, así como partidos políticos, con el objetivo de trabajar unidos contra el madurismo a través de la vía democrática.

-Sobre el tema electoral dijo textualmente que en la actualidad «no están dadas las condiciones».Story de esta manera destacó el trabajo que en lo interno viene desarrollando la presidencia encargada de Venezuela con el apoyo de la AN, partidos políticos y la sociedad civil, para avanzar en lo que ordenaron más de 7 millones de ciudadanos del país en la Consulta Popular del pasado 12 de diciembre.

-Debemos recordar dos de las tres preguntas que respondieron de manera afirmativa ese día para convertirlas en un mandato: 1. ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables? 2. ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

. Y en eso estamos trabajando sin pausas, en dar efectiva respuesta al mandato de los venezolanos y bien se configura en lo expresado por Story.

-Dar una interpretación diferente es tergiversar sus palabras, lo que constituye un error que puede ser voluntario.

– El diputado Américo de Grazia dijo a ND que si está nueva plataforma no es como la MUD que logró el éxito en las parlamentarias de 2015, «está destinada al fracaso». ¿Comparte usted esta idea?



-Frente a lo expresado por el diputado Américo de Grazia debo agregar que nuestro objetivo siempre ha sido fortalecer y blindar la unión, porque el objetivo de lucha es uno solo: poner fin a la dictadura. En este aspecto hay unos puntos que resaltar: la conducción se ha ampliado por la dinámica del crecimiento, inclusión y democracia interna de las organizaciones políticas; también la cobertura del universo de los partidos, agentes sociales y resto de factores democráticos; y tercero, se ha logrado incluso -y de manera especial- el desplazamiento de sectores que creyeron en el socialismo del siglo XXI. Unos se han incorporado valientemente en el Frente Amplio Venezuela Libre, como el partido MEP o en la alianza de sindicatos, gremios, etc.

-Una muestra de la eficacia de la ampliación podemos medirla en el éxito alcanzado en la consulta del 12 de diciembre pasado, a pesar de los obstáculos que colocó el régimen. Sabiamente la unidad supo aprovechar el mayor escollo ciudadano para la participación, que es el CNE.

-Entre los objetivos claros de la nueva alianza está ir a elecciones libres y lograr el ingreso de la ayuda humanitaria, ¿cómo lograr esto con Maduro en el poder?

-El objetivo nuestro siempre ha sido ir a elecciones libres y transparentes, con observación internacional respetable y seria para evitar los fraudes. Así debe ser en democracia y por eso buscamos soluciones democráticas y constitucionales. Las elecciones, además, son un derecho de los ciudadanos, a quienes se les debe garantizar la oportunidad de participar en los procesos electorales y de elegir.

-Le repito, ir a elecciones fue uno de los mandatos de los venezolanos el pasado 12 diciembre y en esa dirección avanzamos. En la actualidad no existen las condiciones, pero estamos en el proceso de construirlas. ¿Qué es fácil? Por supuesto que no, de allí que debamos terminar de concretar la unidad de acción política y articular esfuerzos, que es lo que estamos haciendo.

-Por otro lado, la ayuda humanitaria forma parte de los lineamientos prioritarios que mantiene la presidencia encargada y la legítima AN. Una prueba de ello es el acuerdo para la adquisición de 12 millones de vacunas contra el coronavirus del mecanismo Covax de la OPS.

-Podría explicarme en que consiste el reglamento interno que rige la nueva alianza que establece, ¿qué harán y que no harán los partidos que la conforman?

-En principio quiero decir que aquí no hay un borrón y cuenta nueva, ni esta etapa de lucha se maneja por reglamentos. Creo que se ha creado una matriz de opinión errada a raíz de las declaraciones del embajador Story. Como dije, los partidos políticos, la sociedad civil y todos los sectores que hacen vida en el país estamos articulando esfuerzos en lo interno, mientras que en lo externo contamos con un decisivo apoyo de la comunidad internacional. Y puedo asegurarle que hay notables avances, aunque las estrategias no se revelan.