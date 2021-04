El Coordinador de Asuntos Internacionales del partido Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu, condenó que bajo el «chantaje» de la unidad muchos se han infiltrado en la oposición para «tomarse la foto» y estimó que lo que se necesita para salir de Maduro son líderes políticos que convenzan a la comunidad internacional para que actúe de una vez por todas porque «Maduro le declaró la guerra a los venezolanos».

En entrevista telefónica concedida a ND, el politólogo y militante de Vente Venezuela, reiteró que los venezolanos son víctimas de dos pandemias: el chavismo y por supuesto el coronavirus, que llegó cuando el país está sumido en una crisis sin precedentes.

Refirió a la estrategia que defiende Vente de formar una coalición internacional para forzar a Maduro a salir de Miraflores. En este punto, Urruchurtu precisó que se han cometido errores al dejar que formen parte de la unidad opositora, «factores que no están comprometidos éticamente en lograr la libertad del país»; y fustigó «dentro de la unidad, bajo el chantaje de una foto de todos juntos se ha olvidado que lo más importante es saber si los que están allí, están ética y moralmente comprometidos con la causa. Y que no están inmersos en procesos de cohabitación o procesos de relación con el régimen».

Sobre el tema económico, aclaró que no se puede hablar de «una cierta liberación» y que esto es un error. «Lo que hay es un cierto reacomodo como parte de los incentivos de la relación con Rusia, Turquía, China e Irán. El régimen ha modificado parte de sus relaciones estratégicas y ha ido cediendo el control de determinados sectores a estos aliados internacionales».

Además, destacó que a Maduro se le cae el discurso de que las sanciones hacen daño a la población porque gracias a estas sanciones internacionales, se ha generado un «abastecimiento de comida y medicinas». Sin embargo, el madurismo ha apostado en seguir condenando a los venezolanos al destruir el poder adquisitivo «de forma intencional para controlar a la gente y hacerlos depender de bonos».

-Varios analistas han comentado que Venezuela sufre dos pandemias, la del coronavirus y la causada por el chavismo en el poder. La primera está cediendo en el mundo gracias a las vacunas pero la segunda parece haberse fortalecido en el último año y medio aquí en Venezuela. ¿Qué cree usted? ¿Está Maduro consolidándose?

-Ciertamente Venezuela atraviesa dos pandemias -una más mortal, peligrosa y más antigua- que es el chavismo, que ha sido un virus para los venezolanos y la del covid-19, que además llegó a Venezuela en una situación de absoluta precariedad, gracias a un modelo que ha socavado bases institucionales y ha causado el debilitamiento de servicios esenciales como forma de dominación y control social. El chavismo ha hecho que la población sufra en mayor medida los embates del virus. El mundo está comenzando a ceder debido a la vacunación, pero gracias a determinadas medidas que han sido un aprendizaje sobre la marcha y que hay que decir que también la pandemia ha servido para evaluar la calidad de las democracias, la respuesta de gobiernos democráticos y comprobar la relación que existe en gobiernos de mayor libertad y como estos han manejado mejor la crisis de la pandemia partiendo de la libertad, la responsabilidad individual y el autocuidado.

-No es el Estado controlando a la gente, sino el Estado dejando que la gente se cuide. Además, ese falso dilema entre salud y economía -o vida y economía- no existe porque al final no puede haber economía si no hay vida y los gobiernos han entendido que los confinamientos eternos sin sentido, sin claridad no traen resultados positivos. Ha sido importante para reconocer lo que funciona y lo que no.

– En Venezuela hemos visto que el régimen de Maduro, como todo régimen autoritario es criminal y la víctima como siempre es la verdad. No hemos tenido información fidedigna sobre el virus desde que llegó a Venezuela y estamos frente a una intencional política de exterminio contra los venezolanos. Que se impida el ingreso de la vacuna, que los centros de salud no estén dotados cómo corresponde, que tengamos el índice más alto de médicos muertos de la región, la falta de oxígeno, nos demuestra que esto es intencional.

– No estamos frente a un mal gobierno que ha hecho mal las cosas, sino el gobierno de la mala intención y cuando lo ves así entiendes que lo único que le importa es permanecer en el poder; no les importa las muertes, sino quedarse en el poder, enquistarse y expandirse como parte de su naturaleza criminal. Por eso ha sido tan importante la caracterización del diagnóstico correcto de lo que es el régimen: un conglomerado criminal y no una dinámica política más. Porque precisamente eso es lo que permitirá las sanciones de manera correcta.

– No puedo decir que el régimen está más fuerte hoy, pero obviamente ha tomado ventaja para intentar controlar aún más la vida de la gente y ciertamente este virus es mucho más peligroso, mucho más complejo y requiere una mayor claridad para abordarse. Los venezolanos están condenados; las redes sociales se han convertido en salas de urgencias y esa es la más clara demostración de que no les importa la gente y de que Maduro nos ha declarado la guerra.

-La oposición liderada por Guaidó y la liderada por MCM / Ledezma está fracturada. Todo se centra, aparentemente, en diferencias en las estrategias. ¿Por qué cree usted que, como dice la expresión, Vente Venezuela tiene la llave y no Guaidó? Por ejemplo, ningún país de la región ha mostrado interés en formar parte de una fuerza multinacional de paz.

– Lo primero es que gran parte del problema de la unidad es que se ha querido vender siempre como un tema de unanimidad, de una sola visión y no de un propósito común; y lamentablemente dentro de la unidad -bajo el chantaje de una foto de todos juntos- se ha olvidado que lo más importante es saber si los que están allí, están ética y moralmente comprometidos con la causa, que no están inmersos en procesos de cohabitación o procesos de relación con el régimen de algún tipo. Eso es lo que ha sido demostrado en los últimos años con personas que estaban en el núcleo de la oposición, en el llamado G4 y otras estructuras, y terminaron siendo parte del alacranato o la mesita.

-Gente que siempre fue parte de los aliados y terminaron siendo enemigos porque terminaron estando con el régimen. Creo que por mucho tiempo se vendió la idea de estar unidos en una foto, cuando lo importante es el propósito. Esto no ha existido de parte de la MUD, en la oposición y en el G4, que ha pretendido arrebatar y secuestrar la representación política del país como una especie de chantaje de 4 partidos, por encima del resto de la sociedad civil. Valiéndose de una foto en un momento político como la victoria parlamentaria del 2015. Gran parte del problema ha recaído en qué muchos tienen una visión distinta de lo que estamos enfrentando.

– Incluso consideramos que estamos en un régimen autoritario criminal y que no va a dejar el poder por las buenas y debe ser presionado para que de esa manera se produzca su salida. Otros han pensado que estamos solo frente a una dictadura, una democracia con zonas grises o un régimen con carencias democráticas, cuando al final estamos enfrentando a criminales y no a políticos.

– Yo creo que el problema más allá de la foto que es un chantaje, es que no ha habido la voluntad genuina del G4 y compañía de asumir esto más que como una foto, no han asumido que el propósito común es la salida del régimen. Es como ir en un bote, unos reman para un lado y otros reman para el otro lado. Es importante entender que por creer que tenemos que estar todos unidos, hemos aceptado en esa unidad (que además es una unidad falsa) a gente infiltrada, gente que ha servido más a los intereses del régimen que a la libertad y han encontrado en ser oposición una enorme ventaja y un enorme negocio, en muchos sentidos.

– Con respecto a lo de la llave y el tema internacional y nuestra posición, creo que el mundo poco a poco ha ido entendiendo que ha costado mucho que los países entiendan lo que pasa en Venezuela. Hasta hace nada, el mundo no tenía en su discurso que el régimen venezolano ha cometido crímenes de Leda humanidad. Yo creo que la comunidad internacional poco a poco ha entendido lo que enfrentamos y que la manera de abordar esto debe ser distinta.

-Y aunque la comunidad internacional se niegue a conformar una fuerza o una operación para la paz como propuso Vente en su momento; no es menos cierto que la comunidad internacional sabe que el régimen no va a ceder por las buenas y esto es una señal positiva. Puede ser que países con una capacidad diplomática, capacidad política, con claridad y capacidad de presionar con amenazas creíbles, puedan unirse en una coalición como la de los 8 países que incluye a: Brasil, Colombia, Canadá, EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda. Creo que puede ser una buena noticia.

– Esto no se trata de que el mundo muestre interés o esté dispuesto. El rol del liderazgo es convencer y Churchill es el mejor ejemplo de eso. Cuando el mundo estaba en contra tuvo que hacer lo imposible para que el mundo entendiera que debía actuar contra la Alemania nazi y el riesgo del comunismo y todo lo demás. Acá en Venezuela, la tarea fundamentalmente del liderazgo es convencer al mundo y alinear los tiempos de la comunidad internacional, porque son distintos a los de los venezolanos. Debemos demostrar al mundo que ha llegado muy tarde al intentar resolver problemas que han generado cientos de muertes, tragedias y que no han sido resueltos.

-Por eso hoy el rol de Venezuela y su liderazgo es convencer al mundo de actuar. Así el mundo no demuestre disposición plena o no esté convencido lo que debe hacer. Debe haber coherencia, unidad de propósito para quienes estén dispuestos a asumir esa ruta, que es la más dura pero es la que nos queda porque el régimen ha declarado la guerra y quién lo haga debe asumir que no debe caer en distracciones, ni en vacilaciones o en falsos diálogos porque la lucha por la libertad de Venezuela es una lucha por la liberación del país.

-Forzado por los hechos, Maduro ha permitido una cierta liberación de los frenos de la economía. ¿Usted cree que vamos hacia un modelo chino?

-Yo no me atrevo a decir que hay una liberación, sino un reacomodo como parte de los incentivos propiamente de la relación con Rusia, con Turquía, con China, con Irán creo que el régimen ha modificado parte de sus relaciones estratégicas y ha ido cediendo el control de determinados sectores a estos aliados internacionales, que al final están dispuestos a invertir. Pero, no hay estado de derecho, no hay contrato, no hay respeto a la propiedad privada y lo que hay es un arrebato de alguien para darle a otros. Es la repartición de un botín que hoy está bastante quebrado y por lo tanto creo que es un error hablar de liberalización y hablar de que Venezuela está en un proceso de normalización y de apertura creo que eso es muy complicado y es erróneo decirlo.

– Es muy perverso porque tras esa operación de apertura se da a entender que el régimen está rectificando y que tiene disposición de tener un sector privado, fuerte y sólido; cuando es el mismo régimen que por dos décadas ha atropellado, expropiado y ha controlado la economía. Incluso hemos visto como controlaron distancias, han amenazado con expropiar y es un falso discurso.

-Lo peligroso de todo esto es que hay actores que tienen un falso discurso, se disfrazan o dicen ser empresarios que son parte de este discurso de apertura, cuando al final lo que hay es un reparto. Es muy peligrosos porque así como está la operación de normalización en la política con falsos diálogos como ha hecho Zapatero, Borrell y compañía, también pretenden hacerlo desde la economía; haciéndonos ver qué el país está en una mejor situación. La verdad es que salvó burbujas muy concretas y sectores del país muy limitados, el venezolano está pasando inmensas necesidades y por lo tanto es falso que Venezuela este mejorando económicamente.

-Creo que todos los que estén jugando al tema de la normalización y de la apertura están siendo cómplices de un sistema que no le importa matar ni que la gente se muera. Un régimen que forma parte de una operación que pretende a través de la extorsión y la compra de conciencia y de complicidad, agrupar empresarios, académicos, iglesias, a un montón de sectores con la idea de decir que la cosa está mejor.

– Mucho se ha dicho de que las sanciones son las culpables de la crisis que tiene el país y si algo han hecho las sanciones y que el régimen vio al ver comprometido su estatus financiero, es que ha tenido que abrir ciertas importaciones y ciertos sectores a sus aliados internacionales, inversiones con cómplices internos para de alguna manera tener un margen de maniobra. Por lo tanto, las sanciones si han sido positivas porque no solo han limitado la operación del régimen como antes lo hacía, sino que además provocan que haya un abastecimiento de comida y medicinas, producto de la situación.

-Han tenido un impacto positivo y es muy probable de que si eso no hubiera ocurrido hoy la situación desde el punto de vista alimentario en Venezuela fuera mucho peor. El problema es quién puede acceder a ese abastecimiento, porque se ha generado la destrucción del poder adquisitivo de forma intencional para controlar a la gente, hacerlos depender de bonos. Al mismo tiempo, al régimen se le cae el discurso de las sanciones cuando Irán que es sancionado desde hace mucho tiempo, produce gasolina, la exporta y además durante los últimos días recibió 700 mil dosis de la vacuna AstraZeneca. Todo esto demuestra que en Venezuela el problema no son las sanciones, si no el régimen. O las sanciones del chavismo que es peor. El discurso se cae porque al final de cuenta usar a las sanciones como excusa es otra muestra más de que esto por parte del régimen es intencional- No haya gasoil, ni gasolina, ni vacunas porque el régimen destruyó toda la capacidad instalada para producir estas cosas y no por las sanciones.

-Lo sucedido en Apure con las disidencias de las Farc y el ELN muestra que la soberanía territorial está comprometida y que las Fanb no cumplen con una de sus funciones claves. Una vez que el modelo chavista haya salido del poder, ¿Qué se debe hacer con las Fanb?

-Lo que está sucediendo en Apure es muy delicado, pero forma parte del mismo expediente, es decir, cuando analizas lo que ha sido el régimen y como ha permitido que se socave la institucionalidad democrática y que además se vulnere la soberanía de manera flagrante y evidente nos damos cuenta de que el régimen ha pretendido ceder control territorial y poder sobre los territorios, para poder tener respaldo de ciertos grupos y mantener su dinámica expansionista y criminal.

– La presencia de grupos irregulares en Venezuela son producto de una muy mala paz que se llevó a cabo en Colombia y que se generó de la intención de sacar a la guerrilla del monte y llevarla a la política para que hoy estén en el congreso mientras otros siguen en el monte. Esto lo que ha hecho es desplazar parte de ese conflicto armado hacia Venezuela, mientras ellos están en Colombia en la política.

-Por eso hemos insistido mucho que no habrá paz duradera en Colombia hasta que no haya democracia en Venezuela, porque si no tienes un estado de derecho en Venezuela que evita que existan esos grupos en nuestro territorio, al final se van a seguir refugiando en nuestro país porque es donde han conseguido territorios sagrados y un refugio para operar.

– Estos grupos irregulares han encontrado muchas formas de mantenerse en pie, de operar y tomar decisiones. Por lo tanto han encontrado formas de estar acá, esto es muy grave y vemos el uso de nuestra Fanb, de nuestros soldados y el despliegue para encubrir a un grupo aliado del régimen por encima de otros subgrupos. Parte de la propia dinámica de esos grupos irregulares que existen bajo la excusa de la soberanía nacional, pero eso no es por la soberanía, sino por la estabilidad de ciertos grupos afines al régimen.

– Esto es algo muy peligrosos porque al final forma parte de un proceso paulatino de perdida de soberanía, de entrega de la soberanía, de facilitación logística por parte del Estado en lo que es documentación, pasaportes, cedulación, en fin, todo un despliegue del Estado que se ha encargado de prestar apoyo logístico; mientras, estos grupos han encontrado refugio y capacidad de operación en nuestro país. Esto a la par de la desprofesionalización intencional de la Fanb, la destrucción de la carrera militar para hacerla ideológica y subordinada a los intereses del régimen y no del Estado.

-Grupos que operan y hacen de las suyas y el régimen hace lo imposible por protegerlos porque eso para ellos significa estabilidad. Es muy grave. El reto para cuando logremos liberar a Venezuela será reconstruir la Fuerza Armada. Es una visión republicana, profesional, sin ideologías políticas, que esté presta a los intereses del país y no del grupo político de turno; y que además sea amante de su país, pero sobre todo a la institucionalidad. Es importante asumir que es clave la liberación del país para pensar en la profesionalización de la FAN.

-¿Cómo ve el caso del Esequibo? ¿Puede Venezuela perder ese territorio?

-El tema del Esequibo es la mayor evidencia que ha existido de que Hugo Chávez entregó la soberanía de manera intencional. Fue el mismo Chávez que dijo en Guyana que dejaba de lado la disputa territorial y que permitía que hicieran sus actividades en territorio en reclamación.

-Ha habido absoluta irresponsabilidad, pero absoluta intencionalidad en entregar el territorio y vemos las consecuencias de haber abandonado una causa, la posición histórica y una demanda legítima del acuerdo de Ginebra. Hemos visto que el abandono de esa posición se ha traducido en la entrega deliberada del territorio y la permisividad de la violación de nuestra soberanía, incluso en la propia desautorización de nuestra propia Fanb institucional, cuando se le ordenó que dejara de patrullar y defender nuestras áreas marinas y submarinas para que Guyana estuviera a gusto e hiciera lo que le diera la gana.

– Este abandono de la posición histórica nos llevó a la Corte Internacional de Justicia, donde no reconocemos la jurisdicción de la misma, pero el tema ya está allí; y corremos el enorme riesgo de perder ese territorio tan importante para Venezuela. Es muy importante no solo por los recursos, sino por el acceso que nos da al Atlántico y esto trae como consecuencia el resquebrajamiento lento de nuestro territorio y una enorme debilidad desde el punto de vista diplomático.

– Estamos en riesgo de perderlo y el régimen es el único culpable y todo lo que ha ocurrido en Venezuela en cuanto a su destrucción y su desmantelamiento ha sido premeditado, intencional y para satisfacer intereses políticos y económicos. Es muy lamentable porque es un territorio que deberíamos defender como se hizo los últimos 60 años.