Tras la muerte de Aristóbulo Iztúriz quien fuera figura representativa del chavismo por más de dos décadas, las reacciones no se hicieron esperar. Antonio Ledezma dijo no alegrarse del dolor ajeno pero recordó que centenas de militares y dirigentes políticos han sido sometidos a torturas, persecución y han sido ejecutados por los cuerpos de seguridad de la Administración de Maduro.

La noche de este martes 27 de abril falleció Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación; la noticia fue confirmada por Delcy Rodríguez en Twitter. Desde el Palacio Federal Legislativo representantes del chavismo despidieron los restos de Istúriz en una ceremonia encabezada por Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. El salón Elíptico recibió al tren ministerial de Maduro, familiares y amigos de Istúriz, así como al primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello.

En contacto telefónico con ND, Antonio Ledezma refirió a quienes critican la «alegría» que han manifestado en redes sociales algunos usuarios y estimó «algunos llegan a decir que los venezolanos están destilando odios, que no tienen sentimientos compasivos y no es así, lo que ocurre es que este régimen a sembrado vientos y eso produce tormentas».

«Vale decir que en estos 22 años lo que ha privado es la persecución contra los disidentes y eso ha creado este ambiente de tanta rabia e impotencia acumuladas», justificó.

Ledezma precisó una serie de eventos en los que el oficialismo ha arremetido contra quienes le han criticado: No se olvida la manera como fueron humillados los restos del Cardenal Velázquez a cuyo féretro le lanzaron bolsas de excremento. La manera como molieron a palos al capitán Acosta Arévalo, y aún su viuda espera que le hagan justicia.

«Como acribillaron a Óscar Pérez y su madre no sabía si le entregarían su cuerpo inerte. Como fueron matando poco a poco a Franklin Brito, a Rafael González y como torturaron hasta cegarle la vida a Fernando Albán, al que no llevaron al Palacio a rendirle honras fúnebres, sino al piso 10 del edificio donde está la tumba para lanzar su cuerpo al vacío», recordó.

Asimismo, dijo que Venezuela no olvida la persecución a la familia Baduel, al Capitán Caguaripano -al que azotan a diario-, lo mismo que hacen con el capitán De La Soto, con el Comandante Igbert Chaparro.

«Para ellos no existe el patio de los sueños azules, sino los oscuros y macabros calabozos de la Dgcim. Pero, lo más cruento es la masacre dirigida a control remoto desde Miraflores por Maduro, porque es él quien ha mandado al matadero a los militares venezolanos a lidiar con las tropas de Gentil Duarte, en ese piedemonte llanero que integran Arauca y Apure».

A su juicio, Maduro sabe que no los manda a cuidar la frontera, ni a luchar por la soberanía nacional, sino que los «usa como escuadrones que van a exponer sus vidas para defender las rutas del narcotráfico que tanto le importan a Iván Márquez y a Jesús Santrich».

En este orden de ideas, Ledezma enfatizó que lo que molesta a los venezolanos son esas dos Venezuela en las que estamos atrapados: «una Venezuela en la que los salones del Palacio Federal que merecen respeto por su significación histórica, los usan como un club de la revolución para rendir honores a los panas de esa cofradía, mientras que al resto de los venezolanos se les sentencia a morir de mengua, los llevan en carretillas, ni siquiera en carrozas fúnebres, así mueren. Así entierran a los médicos y enfermeras que han muerto luchando contra la pandemia. Son esas dos Venezuela en las que hay hospitales privados para la élite, pero a los demás los mandan al Poliedro para que luchen por su vida».

«Son los miles de soldados de la tropa que no tienen ropa, menos comida; mientras la élite corrupta compra en bodegones y se desplaza en lujosas camionetas blindadas. Es la diferencia entre Padrino López brindando en su despacho con botellas de licor y los demás oficiales y soldados, sargentos se han convertido en tiro al blanco de la narcoguerrilla. Los mandan para que los cosan a plomo, porque para la élite militar corrupta hay plata y para los demás, los de la tropa pendeja hay plomo».