Antonio Ledezma, líder opositor en el exilio, aseguro este miércoles que Alianza Bravo Pueblo está analizando la propuesta para una nueva alianza opositora anunciada ayer. Agregó que Juan Guaidó le pidió en marzo que ABP formara parte de las discusiones para conformar la alianza pero que se enteró de su lanzamiento ayer por las redes sociales.

Partidos políticos opositores conformados por el G4, La Causa R, Proyecto Venezuela, Copei, Convergencia, MPV y Encuentro Ciudadano acordaron este martes una reconfiguración de su alianza «unitaria» y la construcción de una coalición más amplia, con el objetivo de alcanzar elecciones libres y la entrada de ayuda humanitaria. La alianza espera establecer encuentros con la sociedad civil para la «construcción colectiva de una coalición sólida, plural e incluyente que permita la articulación de la mayor cantidad de organizaciones, liderazgos y sectores de la sociedad civil», de acuerdo a un comunicado.

Al respecto, Ledezma expresó: «estoy apenas enterándome por las redes». «A mí me pidió Guaidó que ABP formara parte de esa instancia, le dije que con gusto, pero teníamos que saber qué instancia íbamos a formar. No que nos presentara un hecho cumplido que es distinto», declaró vía telefónica a ND.

«Hablé en privado con Juan Guaidó tres veces en marzo. Le asomé una agenda de trabajo que no se ha hecho pública por respeto a lo conversado. Le solicité que ABP tuviera representación en la mesa de debates donde se diseñaría la propuesta de un nuevo eje, para evitar la presentación de hechos cumplidos. Pero nos enteramos de su lanzamiento ayer por redes sociales y los medios de comunicación», declaró vía telefónica a ND. «Eso ha podido evitarse. No nace bien un eje unitario si la gente tiene el tufo del mismo musiú con diferente cachimbo».

Analizando la propuesta

Sin embargo, dijo ABP se encuentra analizando el planteamiento para definir «cuáles son las novedades». «Elecciones libres es análogo a lo que se intentó hacer en 2016 con el frustrado revocatorio, o sea la ruta teniendo al voto como herramienta ya se ensayó y sabemos que Maduro no es ni la sombra de Pinochet, que por lo menos acató resultados del plebiscito chileno».

«Lo de la ayuda humanitaria tampoco es nuevo. Se intentó en noviembre del 2016, en el marco del diálogo promovido por el Vaticano y recuerdo que se acordaron 4 puntos, uno de ellos era facilitar ingreso de ayuda Humanitaria, eso fue burlado, al extremo que el canciller del Vaticano, cardenal Parolín hizo un reproche público a Maduro por su farsa», fustigó.

Ledezma dice ser partidario de la «unidad genuina, amplia y sin sectarismo», siempre que tenga objetivos políticos definidos en el marco del paraguas de la libertad para poder hablar con propiedad de elecciones libres. Consideró «penoso» que se hayan tardado tres meses para articular «esas novedades».

Pese a las críticas, aseguró que ABP contribuirá haciendo todo lo posible para consolidar un eje unitario -pero ciertamente unitario- porque la ciudadanía está muy decepcionada y frustrada. «Solo presentando una plataforma creíble será posible rehabilitar esa fe indispensable para retomar la lucha», enfatizó.

No escatimó en referirse a los mecanismos que vienen planteando desde hace varios meses: invocar el principio de Intervención Humanitaria internacional, el TIAR y el R2P. También señaló que debe descartarse «incursionar en procesos regionales y diálogos sin agendas condicionantes».

«Esos son puntos a debatir para encontrar el camino que más le convenga a Venezuela. En esta coyuntura lo urgente es una tregua humanitaria para resolver lo del covid-19, como lo dije en mi Twitter».