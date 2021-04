El lunes, la agencia AP reveló que funcionarios de las administraciones de Nicolás Maduro y Joe Biden mantenían reuniones. Señalaron que mientras el líder chavista intenta «cortejar» a la Casa Blanca, Biden sopesa su política hacia Venezuela.

Para el internacionalista Félix Arellano, no sería extraño que la administración Biden tenga «contactos informales, de bajo perfil», con funcionarios de la administración de Miraflores.

Consultado por ND, opinó que la negociación es «inexorable» y se ha satanizado mucho en Venezuela, pese a que, a su juicio, se es el camino «y lo ha dicho toda la comunidad internacional democrática, pero aquí sigue gente resistida, creyendo que puede haber una salida rápida, quirúrgica. No hay quien la haga, porque pareciera que Donald Trump generó una expectativa y al poco tiempo él y su equipo negaron esa opción. Entonces no es extraño que haya esa exploración».

Asegura que, porque lo que han declarado y por como han manejado el Departamento de Estado y la Casa Blanca el caso venezolano, esas conversaciones se inscriben en un marco de prudencia y coordinación.

«Estos dos elementos no los tuvimos en la administración Trump. El Twitter del expresidente generaba disrupción en todos los temas, incluyendo el caso venezolano, y no había una adecuada coordinación con el resto de la comunidad democrática internacional. Eso ahora si lo tenemos y es muy importante porque fortalece la presión, abre caminos a alternativas más amplias, aportes. Seguro que la Casa Blanca y el Departamento de Estado están en estrecha comunicación con la UE, el GIC, algunos miembros del Grupo de Lima el cual se ha debilitado mucho, y seguramente también con el Reino de Noruega porque tiene aportes muy valiosos porque ha profundizado en el tema, ha trabajado con cada una de las partes, conoce los intereses con más claridad, puede contribuir a buscar espacio de encuentros. Ese es el camino», comentó.

Un CNE equilibrado es importante pero no suficiente»

Arellano considera que el tema de un CNE equilibrado es el que acapara la comunidad, de la UE, de Estados Unidos, debido a que es una primera «señal de equilibrio» en el camino de establecer la democracia, pero no es el único paso necesario y conveniente.

Afirma que, de no existir un Poder Electoral imparcial, Nicolás Maduro estaría pateando nuevamente la posibilidad de entendimiento con Washington.

«Es muy importante. Si Miraflores no da una señal de un CNE equilibrado en sus rectores, está pateando nuevamente la posibilidad de un entendimiento, de un diálogo que lleva consigo las sanciones», subraya.

No obstante, agrega que no son solo las autoridades, «es el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, es el registro, la observación internacional, la situación de los partidos políticos golpeados a los cuales les han quitado sus símbolos, tarjetas, con sus líderes políticos en el exilio. Todo eso es parte del paquete político electoral. Están los presos políticos, el tema de la crisis humanitaria compleja, la vacunación».

Miraflores, sólido y sin razones para unos comicios equilibrados

Pese todo ese preámbulo, el experto ve que Miraflores transmite señales de estar solida y por tanto, no tiene razones e incentivos de ir a unos comicios equilibrados.

«Ha manejado la crisis económica de las sanciones sectoriales con el apoyo de Irán, Rusia, en alguna medida China, entonces transmiten la impresión de que no están dispuesto a mover nada, y si es así, no hay posibilidad de ningún diálogo, porque en el diálogo EEUU ha dado señales de estar dispuesto a flexibilizar y Miraflores no. Ahí es donde está el gran cuello de botella. No ha estado dispuesto en ninguna de las experiencia que ya se han vivido: Vaticano. República Dominicana. Reino de Noruega», explica.

A consideración del internacionalista, todos han sido esfuerzos para buscar flexibilizaciones y movimientos desde Miraflores para una salida democrática y pacífica, «de tal manera que sí, pueden haber contactos informales, allí Estados Unidos le va a repetir las condiciones, que son las mismas de la UE, GCI, Grupo de Lima y la oposición. ¿En cuáles estará dispuesto a moverse Miraflores? esa es la gran incógnita».

Más sanciones si Miraflores traiciona

En el caso de que Miraflores haga un «juego de traición», donde firman documentos que luego no van a cumplir, Arellano pronostica que vendrán medidas más duras si el chavismo burla un proceso de negociación serio.

«Hasta ahora lo que ha hecho Miraflores es que no ha firmado nada, no ha aceptado ningún movimiento. Por eso el valor está en Miraflores, y eso es lo que va a decir la administración Biden y la UE. El nombramiento de las autoridades del CNE es una primera señal, pero no es la única ni la exclusiva. Es importante pero no suficiente. De tal manera que todo está en manos de Miraflores», reitera.

Para finalizar, Arellano reafirma que la disposición de negociar existe, y que los planteamientos del Gobierno de Biden, de la comunidad internacional, UE, GIC, están «en plena coherencia con el equipo de Juan Guaidó, con el G4, con la oposición democrática de Venezuela».