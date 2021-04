El Dr. Enrique Fermín, vocero oficial de Unión y Progreso precisó los aspectos que llevaron a la organización política a plantear que la vacunación masiva debe ser propiciada por todos los sectores que hacen vida en el país: oposición, gobierno, empresarios, sociedad civil, organizaciones, etc. Solo así será posible superar la grave crisis humanitaria que se ha intensificado por la pandemia.

El partido Unión y Progreso reiteró que deben tomarse medidas urgentes ante la crisis humanitaria que se ha empeorado con la pandemia. Calificó de «alarmante» que los centros de salud estén colapsados con pacientes covid-19 y planteó una serie de propuestas, entre ellas que se deben adquirir vacunas que hayan completado la fase III y que no hayan registrado efectos adversos -como la AstraZeneca-. A través de un comunicado, el partido político alertó que el país está en medio de una situación muy grave y que es urgente la vacunación masiva. «La capacidad del sistema asistencial nacional se está saturando. Cada día proliferan las personas quienes, afectadas por la enfermedad, deben resignarse a quedarse en sus hogares, con todos los riesgos del caso. Por ello, la vacunación masiva es una necesidad urgente”.

Fermín consideró que la pandemia por covid-19 podría convertirse en un problema de emergencia nacional debido a que la cantidad de personas contagiadas aumenta cada día y son miles quienes han muerto por complicaciones derivadas de la enfermedad.

«El sistema de salud público y privado está saturado. Conseguir una cama de hospitalización o una cama de terapia intensiva es prácticamente imposible. Han fallecido muchas personas por no poder ingresar, por no ser intubado. Para Unión y Progreso es de vital importancia que se propicie la unidad nacional de todos los sectores interesados en ponerle freno a la pandemia a través de, una de las medidas más importantes que es, la vacunación masiva», declaró vía telefónica a ND.

Para esto deben participar «la mayor cantidad de sectores posibles, que se encargarán de aportar los elementos e ideas necesarias para el diseño de un programa de vacunación masivo, bien estructurado y planificado; con etapas bien diferenciadas», expresó. «Este plan de vacunación debe comenzar primero con las personas de más alto riesgo -tercera edad y empleados del sector salud- y cubrir al resto de la población».

Para Fermín lo ideal es que se garantice la vacunación de al menos 60% de la población y para esto hacen falta 30 millones de vacunas. Estiman que ante los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca y debido a que el candidato vacunal Abdala -cubana- cuyo proceso de ensayo clínico fase III estaría previsto completar en junio 2021, las vacunas que deben ser implementadas para la inmunización masiva en Venezuela son la Sputnik V y la Sinopharm.

Según la administración de Maduro, durante las últimas 24 horas, se registraron 925 nuevos contagios: 867 casos comunitarios y 58 importados, y 17 fallecidos por coronavirus. Fermín recalcó que «es hora de dejar la diatriba política sectaria; aceptar las propuestas que ha hecho Fedecámaras, Consecomercio y otros sectores de la vida privada que puedan colaborar junto con el gobierno, los partidos políticos, organizaciones porque deben entender que la prioridad es la población venezolana».