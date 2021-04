Aníbal Sánchez, diputado de la AN/6D y dirigente del partido Cambio de Javier Bertucci, anunció este martes que un grupo de 14 partidos, del que forma parte el exgobernador Enrique Mendoza, ha decidido presentar asistir a las elecciones regionales. En el caso del estado Miranda, Sánchez precisó que la plataforma evalúa apoyar a David Uzcátegui o a Carlos Ocariz si deciden lanzarse a la gobernación.

En conversación telefónica con ND, Sánchez, quien es también experto electoral, declaró que la dicha plataforma -que no tiene nombre ni ha definido su reglamento interno- ya está alistando su «músculo electoral» para presentar candidatos a las 23 gobernaciones, 135 alcaldías, 250 parlamentarios a Consejos Legislativos y 2.500 entre concejales y sus suplentes

Sánchez destacó que la plataforma todavía no ha acordado el método de elección: primarias o encuestas. «Si escogemos realizar primarias debemos tener en cuenta los tiempos, costos y las heridas que se infringen internamente, sin embargo, las primarias son importantes para vencer la abstención ya que sacar activistas a las calles o líderes entusiasma a los electores. Todo esto permite crear un músculo propio organizado porque se montan comandos en parroquias y municipios».

«Hay que saber cómo será el reglamento, pero las encuestas también son importantes porque te permite evaluar los liderazgos y el apoyo popular que puede tener un candidato sobre otro», acotó. «Hemos visto que David Uzcátegui y Carlos Ocariz han manifestado que la vía es electoral y esto podría llevar a que la plataforma unitaria mirandina asuma la decisión de apoyar a alguno de ellos dos u algún otro candidato para medirse en primarias si no se logra un consenso para presentar un solo candidato».

Sánchez aprovechó para hacer acotaciones sobre los eventuales candidatos a la gobernación de Miranda. Una de ellas es que Uzcátegui ya está en campaña. «Hay denuncias no oficiales pero ya se instalan algunos toldos, repartición de algunas medicinas. Por eso quiero hacer una advertencia porque no se pueden regalar pastillas para la tensión que deben ser adquiridas con un informe médico. Pero estamos en campaña y este tipo de trucos se utilizan».

El dirigente de Cambio también comentó sobre Ocariz. «Viene de una fracción de PJ que ha luchado siempre por garantías electorales, pero hay qué saber de cuáles garantías habla. ¿Está hablando de que tengamos observación internacional, o algún amigo dentro del directorio del CNE o que pueda usar la tarjeta amarillo y negra?», cuestionó.

Sánchez agregó que hay una «proliferación» de partidos que tienen reservaciones de denominación y se le ha visto interesados en participar en estas megaelecciones, sin embargo, aclaró que es potestad del nuevo CNE decidir cuál será el ecosistema de partidos que participarán.

«Los partidos que participaron en el último evento (6D) y no lograron el 1%, tendrían que revalidarse y esto hay que tratarlo. Apenas sepamos cuál es el nuevo CNE, así como el registro electoral, todas estas son tareas pendientes, así como el tema de las primarias porque el cronograma podría indicar que no hay tiempo. Pero no sabemos cómo será esto».

Conformación del nuevo CNE

El jueves pasado, el diputado por el Psuv Giuseppe Alessandrello, anunció que 103 personas fueron aprobadas para ser candidatos a ocupar los cargos de rectores del CNE.

“103 ciudadanos y ciudadanas se encuentran en la lista de elegibles, que se presentará el próximo día martes (mañana) ante la plenaria”, dijo en su momento Alessandrello. El listado, que debe ser evaluado en la AN de mayoría oficialista y que no es reconocida por EEUU, OEA ni la UE «desde el punto de vista político», se presenta después de un corte hecho entre los 158 aspirantes iniciales.

Entre tanto, la nueva alianza opositora que dirige Juan Guaidó emitió un comunicado este lunes para rechazar la designación “arbitraria” de los rectores del CNE por parte de la AN/6D y pidió un “serio proceso de negociación” para realizarla, toda vez que reafirmaron su intención de sentarse con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Para alcanzar las condiciones (…) es necesario iniciar un proceso de acuerdos integrales con plenas garantías y respeto de todos los actores, del cual derive una ruta completa de soluciones, a través de un serio proceso de negociación, que permita la realización de elecciones libres donde el pueblo venezolano sea el protagonista”.

A juicio de la alianza liderada por Juan Guaidó, que el gobierno socialista quiera designar el CNE a través del Parlamento desconocido en EEUU y la UE, es una “designación unilateral y por ende no refleja el necesario acuerdo para resolver la crisis que sufre Venezuela”.

Así las cosas, sostienen: “Desde la alternativa democrática reiteramos que estamos dispuestos a avanzar en un proceso que nos permita lograr una ruta electoral confiable, que solucione la crisis política que vive Venezuela. La designación de un nuevo CNE, como la ha anunciado el régimen, por ser arbitraria, no ayuda en nada al objetivo nacional planteado”.