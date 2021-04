El diputado AN/6D Oscar Ronderos (AD-Nueva Esparta, del grupo de Bernabé Gutiérrez) asegura que el llamado G4 apuesta a la abstención para seguir con la «excusa del gobierno interino» del que dice «no sirve para nada».

En entrevista telefónica concedida a ND, Ronderos reiteró que la AD de Bernabé Gutiérrez participará en elecciones de gobernadores y alcaldes este año y destacó que las condiciones para ir a ese proceso hay que «construirlas».

Para el parlamentario de la AN de mayoría oficialista no es importante que la AN/6D sea reconocida por EEUU y al menos 49 países ya que «lo que importa es que la reconozcan los venezolanos».

Sobre la división en AD, explicó que todo comenzó cuando Henry Ramos Allup decidió que la tolda blanca no participaría en las elecciones parlamentarias para seguir los lineamientos de EEUU: «decimos que Maduro es un apéndice de Cuba pero nosotros somos un apéndice de EEUU».

A continuación la entrevista completa:

Usted ha dicho que la AD de Bernabé Gutiérrez va a participar en las regionales. ¿Por qué participar sin condiciones electorales mínimas? ¿O ustedes ponen condiciones para participar y si es así, cuáles?

-Las condiciones electorales hay que construirlas y en última instancia hay que participar bajo cualquier condición porque no participar implica la desaparición de los partidos políticos; y la inmovilización de las estructuras partidistas y eso hace que cada día vayamos perdiendo mayor fuerza en la calle por no participar en los procesos electorales. Los procesos electorales sirven para incentivar ya que aunque no se va a cambiar al gobierno nacional con las regionales, sirve para ir ejercitando músculo para el 2024 o para un refrendo en el año 2022. Pero si esas estructuras están paralizadas por falta de movimiento no estarán calificadas para poder competir.

Pero, venimos de unas elecciones con altos niveles de abstención ya sea por el llamado de la oposición y esta AN/6D no es reconocida por al menos 50 países. ¿Usted cree que de esta manera el llamado a unas nuevas elecciones tiene algún sentido?

– A mí no me interesa si la reconoce o no EEUU porque la reconocen los venezolanos que es lo más importante. Esta AN está ejerciendo sus competencias cabalmente según lo que indica la Constitución. No nos interesa que no nos reconozca el embajador de los EEUU, nos basta con que nos reconozca el pueblo venezolano. Por mí votaron 35 mil margariteños que me hicieron diputado por nueva Esparta en una campaña bastante rápida y bastante corta y dónde se demostraron los verdaderos liderazgos.

Una de las condiciones electorales es que el TSJ no intervenga en la actuación de los partidos políticos, pero usted está bajo una dirigencia de AD que fue entregada por el TSJ chavista, ¿usted cree que esto es correcto?

– Como le fue entregada anteriormente a Henry Ramos Allup por una sentencia. El último proceso electoral en AD fue en 1998, no ha habido ningún proceso en ninguno de los partidos, todas están destinadas por el TSJ o el CNE. Esto no es nada novedoso, no solo en AD.

¿Cómo están las relaciones entre Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos Allup?

– No sé. Entiendo que las relaciones están cortadas producto de la fracturación interna. Pero Bernabé Gutiérrez no es un desconocido para los adecos. Bernabé Gutiérrez era el segundo a bordo del partido que dirigía Henry Ramos Allup. No podía ser malo para ser el segundo de la directiva nacional con HRP y ¿va a hacer malo para estar con la dirigencia? Eso es como cuando la gente se divorcia que las mujeres hablan mal de con quién vivieron 25 años y las mujeres hablan mal de los hombres.

¿Cuál fue el punto en el que se rompió la relación de Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos Allup?

– En el tema de participar o no, porque había una voluntad mayoritaria dentro de AD de participar -e inconsultamente- se decidió no participar. Todos quedamos sorprendidos porque antes de la convocatoria yo decía abiertamente que íbamos a participar porque era lo que se había decidió.

-Pero luego se decidió internamente que seguirían las directrices de Washington y del embajador de los EEUU, James Story que es el nuevo jefe de la plataforma NELA.

Entiendo que la plataforma NELA es la nueva alianza para exigir elecciones libres, ¿conoce usted detalles sobre esto?

-No. Tendrías que preguntarle a Guaidó o al mismo James Story porque fue quien lo anunció. ¿Cómo es posible que una nueva plataforma tiene que anunciarla el embajador de EEUU? Nosotros criticamos que Maduro es un apéndice de Cuba y ahora nosotros lo somos de Washington.

-La solución construida por los venezolanos es pacífica y la crisis política la tenemos que resolver entre venezolanos.

¿Cómo cree usted que va a quedar el nuevo CNE? 3 a 2? ¿Usted cree que eso es suficiente?

– Nosotros en el 2015 ganamos la elección parlamentaria teniendo 1 solo rector cercano a la oposición, porque era funcionario del CNE, pero era empleado de Tibisay Lucena y así logramos las 2/3 partes. Esto significa que el número de rectores afín a la oposición no marca la diferencia para el resultado de la elección.

– Lo que marca la diferencia es el tema de convocar a la participación de toda la oposición. Si todos nos incorporamos podemos derrotar al gobierno, pero esto no será posible mientras un sector de la oposición insista en llamar a no votar porque le estás haciendo el favor al gobierno y este no tiene ni siquiera necesidad de moverse.

– Ahora estamos intentando formular un CNE que sea lo más potable posible, equilibrado; en el que todo el país pueda confiar que el resultado es el correcto. Podemos decir que no hay una elección en la que haya habido fraude porque los votos que tuve en 2020 fueron los votos que yo saqué. Ni uno más, ni uno menos porque quién abandona la mesa, quien no tiene testigos, quien decide abstenerse no puede verificar los resultados.

El TSJ arrebató las tarjetas y los símbolos de los partidos del G4 antes de las parlamentarias. Teniendo en cuenta eso, ¿antes de que eso ocurriera, por qué cree usted que VP y los demás llamaron a la abstención?

-Porque eso dejaría sin discurso al gobierno interino que ellos sostienen. ¿Te imaginas que hubiera una elección con todos los partidos del G4? El gobierno interino hubiera quedado guindando de la brocha. ¿Cómo quedan con los tipos que le dijeron que iban a tumbar el gobierno? Quedan como lo que son, unos irresponsables.

-El G4 llama a la abstención porque si participan no pueden seguir con la excusa del gobierno interino que no sirve a nadie. Esto cada día es menos sostenible porque han quedado muy mal con el país.

El G4 ha denunciado que lo que ocurrió antes de las parlamentarias fue una operación de la Administración de Maduro para «asaltar» partidos políticos. ¿Usted considera que forma parte de esa operación porque respalda a Bernabé Gutiérrez?

-No. Fíjate que yo soy diputado de la legislatura anterior. Yo respalde a Henry Ramos Allup, pero el día que decidió no participar yo decidí participar y resulte electo como diputado en consecuencia el que tiene razón soy yo. ¿No?

La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez y el de Anzoátegui Barreto Sira quieren ir a elecciones este año. ¿Qué pasará con otros militantes de AD? ¿Se sumarán?

– AD va a tener candidatos en todas las gobernaciones y alcaldías. Aspiramos a sacar al menos 10 gobernaciones del país, y el gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz también tiene intención de participar en esta elección porque no podemos dejar libre un espacio que sabemos que podemos ganar.

-¿Quién crees tú que la gente valora más a Laidy Gómez o a Juan Pablo Guanipa? ¿Al que abandonó y dejó a la gente guindada o al que se quedó dando la cara contra todo pronóstico y todas las actuaciones de un gobierno malandro.

¿Qué decirle al venezolano que no quiere ir a votar porque está cansado de lo mismo?

– A la gente hay que convocarla porque es la única forma de salir de esto. Aquí no hay marines, ni intervención militar sino participación electoral y la unidad de toda la oposición para poder derrotar a Maduro.