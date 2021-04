La diputada de la AN/2015 Dignora Hernández (Vente-Monagas) manifestó este martes la posición del partido Vente Venezuela sobre la nueva alianza opositora para elecciones libres que presentó el G4 y otros partidos la semana pasada. A juicio de Hernández esta nueva alianza es una reedición de lo que se ha planteado antes y cuestionó si quienes suscribieron este comunicado están planteando elecciones con Maduro en el poder, o sea «con las mafias».

Este 7 de abril de 2021, a través de un comunicado oficial, Acción Democrática, La Causa R, Convergencia, Copei, Encuentro Ciudadano, Movimiento por Venezuela, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular acordaron una «reconfiguración» de su alianza «unitaria» y la construcción de una coalición más amplia, con el objetivo de alcanzar elecciones libres y la entrada de ayuda humanitaria. Al tiempo que plantearon realizar encuentros con la sociedad civil para la «construcción colectiva de una coalición sólida, plural e incluyente que permita la articulación de la mayor cantidad de organizaciones, liderazgos y sectores de la sociedad civil».

Para la secretaria política nacional de Vente, esta nueva alianza o pacto no es la noticia que espera la sociedad venezolana. En videollamada con ND, Hernández preguntó «¿en qué se diferencia esta de las demás alianzas anteriores, el Frente Amplio, el Comando Unificado o la MUD?».

«¿Será que pone de plano que dejaron atrás el cese de la usurpación y que se han adentrado nuevamente en la vía para participar en elecciones? ¿Pero elecciones con quién? ¿Elecciones con las mafias? ¿O es que este régimen es un adversario democrático que les va a entregar el poder?», reprochó.

En este orden de ideas, destacó que «reeditar» o «reconfigurar» la clase política no es la respuesta a toda la situación de emergencia que vive Venezuela. Los venezolanos están pidiendo vacunas, están pidiendo que se resuelva la crisis económica, social y por supuesto, la crisis política. «La sociedad venezolana está muy clara de que no es el cambio de nombre o de diseño, si no el cambio de objetivos lo que permitirá una nueva alianza».

Afirmó que Vente Venezuela cree en la unidad pero la «unidad para la restitución de la República y que esto debe venir con un plan de atención inmediata para atender la emergencia humanitaria compleja que vive el país».

La parlamentaria miembro de la Fracción 16 de julio, dijo que una sociedad que lucha por su vida mientras llora por sus muertos quiere oír de hablar de libertad, de la solución de sus problemas y la oposición tiene la responsabilidad de resolver esto. ¿Pero esta nueva alianza resuelve el problema del país? ¿o es que le resuelve el problema al G4?», preguntó.

¿Qué propone?



A su juicio, una sociedad que vive una emergencia humanitaria compleja de las dimensiones de la crisis venezolana necesita soluciones y no rediseños políticos. «La verdadera unidad debe ser dirigida por un pacto para la restitución de la República, alianza para la libertad y atención inmediata para la emergencia humanitaria compleja», enfatizó. «Sabemos que esta nueva alianza para elecciones libres no ha logrado calar en la sociedad venezolana por cuánto no va dirigida a resolver el problema de la crisis humanitaria, sanitaria, de alimentación y la crisis política. Este rediseño no apunta al cese de la usurpación».

Hernández dijo sentir preocupación el hecho de que la oposición conciba el escenario político como una «lucha democrática» lo que se evidencia cuando se plantea ir a elecciones libres con Maduro en el poder y sentenció «la estrategia del régimen es destruir el país, por eso usa control social a través de las vacunas. Es imposible suponer que va a participar de manera honesta en unas elecciones porque esto es un sistema criminal», recalcó. «Venezuela puede liberarse y no usar estrategias dilatorias para firmar pactos o reeditarse».

Asimismo, fustigó que hace unos meses diversos partidos políticos firmaron el pacto unitario y planteó «¿qué cambio ahora?».

«El pacto unitario lo firmaron 37 partidos y 105 organizaciones. Ahora vemos como en vez de avanzar, nos presentan un nuevo pacto con 10 partidos y organizaciones civiles por contactar; de manera que debieron aprovechar este escenario para rediseñarse desde allí, pero debo decir que pueden cambiar todos los nombres, pero sino cambian los objetivos, será lo mismo», rechazó.

¿Por qué el cese de la usurpación y no elecciones libres?

Este 2 de marzo, Vente Venezuela descartó participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de la tolda, argumentó que no existen las condiciones para acudir y confiar en la fiabilidad del proceso. «No hay condiciones electorales para que la oposición democrática asista a las urnas», expresó Alviárez, quien detalló que la organización celeste comenzó una gira nacional para determinar su no participación en los comicios.

En este mismo orden de ideas, Hernández recordó que el país tiene varios años sumido en una crisis humanitaria sin precedentes, donde los venezolanos sobreviven entre la escasez, la hiperinflación y ante la inexistencia de servicios públicos y el respeto de sus derechos como ciudadanos.

«Manifiesto mi solidaridad con la Venezuela que sufre, la Venezuela urgida de tantas respuestas que buscan superar esta difícil situación. Vivimos rodeados de la crisis de servicios, agua, luz, transporte, internet, fallas recurrentes, crisis alimentaria, escasez y todo esto aunado al bajo poder adquisitivo de la población, la destrucción de hospitales y la corrupción que impera en todos los sectores».

Señaló al régimen de Maduro, a sus acólitos y colaboradores como los responsables de la destrucción y muertes masivas que ocurren en Venezuela y precisó que ya en 2018 había 49 casos de sarampión en poblados indígenas, con 64 defunciones por esta enfermedad -37 en el Delta Amacuro y 27 en Amazonas-.

«La emergencia humanitaria se ha ido configurado en estos años de socialismo y es en estas circunstancias que los venezolanos intentan sobrevivir. La pregunta es, ¿quiere oír de verdad el país sobre elecciones libres y transparentes? ¿dónde quedó el cese de la usurpación y el plan político de contención para la tragedia que vive el país?» y siguió «la respuesta es no porque el país sabe que somos víctimas de un sistema criminal que destruyó al país para dominarle y este régimen concibe la lucha como una guerra».

Hernández sostuvo que Maduro no saldrá del poder por vía electoral, ni por diálogo, ni negociación y mucho menos por consulta. «Venezuela hoy es un país ocupado y lo que pedimos es el complemento para poder liberarnos. Tristemente celebramos más el triunfo de la democracia en Ecuador con el presidente Lasso que esta nueva reedición de la oposición».