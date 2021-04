Para el secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, la vacunación masiva debe realizarse inmediatamente y no para julio como lo plantea Nicolás Maduro, quien en principio hablaba de un proceso a gran escala durante el primer trimestre de 2021 y ahora lo postergó para el segundo semestre de este año.

En exclusiva para ND, Zambrano considera que tiene que haber una responsabilidad, ya que la única forma de controlar la infección es vacunando, «entonces esto tiene que estar fuera de la confrontación política. Tiene que haber un acuerdo de los actores a fin de establecer fechas inmediatas para la vacunación masiva. No podemos estar hablando del mes de julio. Han ido llegando vacunas pero no son suficientes. Se necesita vacunar a 15 millones de venezolanos aproximadamente».

El dirigente sindical de trabajadores de la salud recordó que está la propuesta de Fedecámaras, la del Covax «que es la que rechaza el gobierno», y los convenios que se firman con Rusia», pero que aún sumando todas estas cantidades, todavía no se llegan a los 15 millones de dosis.

«Se necesitan al menos 30 millones de dosis para vacunar a 15 millones de habitantes para de alguna forma tener efectividad en el control de esta pandemia. Necesariamente tiene que haber más responsabilidad, sobretodo del Gobierno. No puede seguir en Venezuela ese hecho permanente de caer en la polarización política. Se trata de la vida del pueblo venezolano», sostuvo.