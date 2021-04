El diputado de la AN/2105, Américo De Grazia (La Causa R-Bolívar) pide que la nueva alianza opositora, anunciada este martes por partidos del G4 y otros entre los cuales se encuentra La Causa R, debe tener las mismas características de la MUD, «el instrumento político electoral paragua más exitoso que han tenido los factores democráticos de los últimos veinte años del chavismo». De otra forma, estará destinada al fracaso.

En entrevista concedida a ND este miércoles, De Grazia recuerda que que los partidos «no son ejércitos de clones» y que cada dirigente debe tener una postura ante cada coyuntura política. Con base en esta acotación, insistió en que lo correcto es «ir a las regionales» y esto «no tiene porque estar vinculados a decisiones anteriores de la oposición» porque no es el mismo escenario que cuando el chavismo planteó la ANC, las presidenciales del 2018 o las parlamentarias.

Sobre el tema del ingreso de la ayuda humanitaria, De Grazia alertó que Nicolás Maduro, a quien calificó de zángano pero necesario para lograr el ingreso de vacunas, está «tratando de sacarle provecho» a los 30 millones de dólares aprobados por la AN/2015 para el Covax, pretendiendo «hacer ver que cualquier medicamento distinto al cubano es un atentado a la salud de los venezolanos».

A continuación nuestra entrevista:

La Causa R forma parte del relanzamiento de la alianza opositora que incluye a los partidos del G4, entre otros. ¿Esa alianza tiene nombre?

-Efectivamente, La Causa R está incluida junto a Encuentro Ciudadano, Convergencia, Proyecto Venezuela, el Copei que dirige el amigo Roberto Enríquez y el G4. Pero, entiendo que aún no tiene un nombre que la identifique.

El propósito de esta nueva alianza, según lo anunciado, es crear una coalición amplia que luche por elecciones libres y ayuda humanitaria. Usted hace unos meses planteó participar en las elecciones regionales. ¿Esta alianza se ha planteado ir a las regionales? ¿Y si la alianza decide no ir a las regionales, qué haría usted?

-Yo, como persona, como individualidad, no formo parte de esa directiva de la nueva alianza. Quien nos representa allí es nuestro secretario general Diego Mendoza y Andrés Velásquez. Ellos son los dos voceros calificados de la Causa R para estar en la alianza. Lo que yo haga a título personal no quiero vincular a la organización política sino que lo he asumido como una decisión unilateral, por la situación justamente conflictiva o difícil del país.

-No creo que los partidos tienen que ser ejércitos de clones, ni mucho menos limitarse a hacer análisis de la situación. Nosotros no somos analistas políticos. Somos actores y en consecuencia yo insisto en que lo correcto es asistir al proceso electoral regional y eso no tiene por qué estar vinculado a decisiones anteriores porque las decisiones políticas también cambian.

-Lo que es bueno ahorita para las regionales no necesariamente era viable para las ANC no era pertinente para presidenciales, ni fue oportuno para las parlamentarias y eso ha sido explicado. La conducta política para el momento de la ANC, las presidenciales y las parlamentarias tenían un propósito y un objetivo político que se cumplió, que era deslegitimar de origen al régimen de Maduro.

-Eso se logró, y de hecho la comunidad internacional profundizó en las sanciones al deslegitimar a Maduro de origen y ejercicio. Pero, este no es el caso de las regionales y no puedes tratar un dolor de estómago (que son las regionales) como un cáncer que necesita quimio y radio. Un dolor de estómago lo resuelves con manzanilla…

-¿Cuál fue el pronunciamiento de la comunidad internacional ante el fraude que fueron objeto y víctima de la gobernación ganada de Andrés Velázquez? Sencillamente fue materia vista y archivada. Nadie tomó partido, ni decisión, ni fue a la plenaria del Parlamento Europeo, ni eso se debatió ni en la Casa Blanca, ni en la OEA, ni en el Grupo de Lima.

¿Qué diferencias tiene esta nueva propuesta con la MUD?

– La MUD, a mi juicio, fue el instrumento político electoral paragua más exitoso que han tenido los factores democráticos de los últimos veinte años del chavismo. De manera que si esta plataforma no construye un instrumento político electoral que sustituya a la MUD estará destinada al fracaso porque se va a convertir en una jauría electoral.

-Estando bajo la obligación de un solo instrumento paragua como fue la MUD eventualmente se garantizará un éxito. Sin eso, ese instrumento, llámese como se llame, este ejercicio o esta plataforma, puede estar destinado al fracaso ya cantado porque justamente lo que pudiera amalgamar en una sola fuerza es un solo paragua o un instrumento. Por el contrario, cada quien tendrá la libertad de operar a su libre albedrío y lanzar candidatos para ver quién obtiene más o mejores dividendos políticos.

El anuncio habla de un nuevo reglamento interno que determine la toma de decisiones dentro de la alianza. ¿Eso era un problema?

– Yo creo que ese es el problema justamente. Nadie pone en duda en este momento reconocerle la representatividad al G4, pero lo que es inadmisible es el derecho de admisión. O sea, que el G4 diga quién entra y quién sale.

-Segundo: el derecho a veto. Que unos veten a otros para obtener mayores o mejores privilegios. Esto es inadmisible en una situación tan complicada como la que vive Venezuela. Por eso puede ser una primera instancia de consenso y una segunda instancia de mayoría. Lo que no puede es paralizarnos y hacer ineficiente e inoperante la unidad.

– La decisión se tiene que tomar, así no les guste a algunas de las partes, pero la peor decisión es la que no se toma y en consecuencia para eso debe haber un reglamento que lo instruya de esa forma.

– También hablan de «salir al encuentro de los sectores democráticos de la sociedad civil venezolana para la construcción colectiva de una coalición sólida, plural e incluyente». ¿Cómo lograr esto? ¿Qué se aprendió de la experiencia del Frente Amplio

-Yo no puedo hablar por los otros, pero el Frente Amplio no ha sido, desafortunadamente, la mejor experiencia en el campo democrático, ni en el campo opositor. Por supuesto la sociedad civil tiene sus propios mecanismos de participación unos más beligerante que otros. Puede ser que la sociedad civil sea un órgano de carácter consultivo, pero lo clave en todo esto no es solo participar, sino cómo participar y que la participación no induzca a la inacción.

-Yo te puedo escuchar pero debe haber una instancia que decida. No puede ser simplemente regodearnos en la consulta infinita como si no hubiese un gabinete estratégico que debe tomar la decisión. Por eso en tiempo pasado decía puede haber un órgano de consulta y un órgano de decisión y este debe ser político porque es una lucha fundamentalmente política.

¿Cómo lograr el ingreso de ayuda humanitaria? Inclusive, el ingreso de vacunas vía el mecanismo de la Covax aparentemente tiene problemas por la negativa de Maduro a reconocer el rol de la oposición y de Guaidó en el tema.

-Maduro es un zángano, un delincuente que burla todos los mecanismos que se puedan acordar. De hecho, el acuerdo de la Covax se hizo por la intermediación de la Organización Mundial de la Salud que, prácticamente, es un órgano de la ONU. Se hizo incluso con el aval de la Cruz Roja, la Unión Europea y con el aval de EEUU, que fue quien liberó los recursos a solicitud del presidente Guaidó y la AN.

-De modo que sin el concurso del delincuente difícilmente podrán entrar los recursos porque ellos son al final quienes tienen el país secuestrado y esto tiene que ver justamente con opinión pública nacional e internacional. Porque todos los actores tienen que estar haciendo sinergia en función de la ayuda humanitaria. Tiene que ser un asunto de opinión pública mundial visibilizar la tragedia que lamentablemente vivimos. Para mí, que soy venezolano fuera del país y para muchos, está suficientemente visibilizado pero esa no es la lectura que le da el régimen.

– A medida que se visibilice más el tema de la ayuda humanitaria a nivel internacional, mucho mejor para lograr el resultado que todos aspiramos y es que entre ayuda humanitaria. De fondo tenemos la conducta criminal del régimen que ha pretendido y pretende en sus acciones tener algún tipo de ganancia política o económica y se pretende hacer ver las dos cosas.

– El régimen quiere sacarle provecho a los 30 millones de dólares del Covax triangulando la ganancia con Cuba y pretende hacer ver que cualquier medicamento distinto al cubano es un atentado a la salud de los venezolanos. Resulta que ninguna de las dos cosas es viable: ni se le puede comprar a Cuba porque eso no es lo que se acordó, ni se puede aceptar que ellos pongan la condición de precisar cuál es el medicamento que se debe comprar, ni hacerlo por intermedio de ellos.

– En todo caso, lo que se puede lograr es que sea la propia OMS o la OPS, de Cáritas o cualquier otra organización internacional que pueda hacer llegar el protocolo para que las vacunaciones y la ayuda internacional pueda entrar al país.