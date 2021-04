El Comité de Postulaciones Electorales de la AN/6D publicó este sábado los nombres de los 38 candidatos postulados a rectores del CNE que superaron el segundo ciclo de evaluación. En dicho listado resaltan los nombres de Juan Carlos Delpino, rector suplente del CNE designado por el TSJ; el político dirigente de UNT Enrique Márquez; y Roberto Picón Herrera, exasesor electoral de la MUD.

¿Qué viene ahora?

Una vez conocidos los nombres de los 38 que pasaron la segunda evaluación, de acuerdo a los artículos 26 y 27 de la Ley del Poder Electoral, deben pasar a un periodo de seis días para las impugnaciones y un período igual tendrán para realizar sus descargos.

En esta etapa, cuando se cumpla la constitución de un expediente único (Artículos 28 y 29 de la Lope) el Comité tomará de los primeros 67 aspirantes pre-seleccionados y de los que resulten después de las impugnaciones de los 38 nuevos aspirantes, y escogerá 45 nombres de elegibles que serán presentados ante la plenaria del Parlamento.

Para Aníbal Sánchez, consultor electoral, «en esta fase, el ajedrez político y el resultado de acuerdos o conversaciones empiezan a tener mayor injerencia. Podríamos estar frente a un CNE más equilibrado en cuanto a actores o sectores políticos, ya que estos personajes apuestan a la vía electoral y al voto como herramienta”.

Recordó, sin embargo, que no son simplemente los cinco rectores principales los que tienen injerencia y responsabilidad definidas; pues los primeros suplentes de los sectores se incorporan. «El número mágico se visualiza en función de ocho y el equilibrio 4 y 4», dijo vía telefónica a ND

A partir de que se conozcan los 45 elegibles pasados del Comité a la AN para que en cumplimento del artículo 30 se seleccionen los 15 nuevos rectores entre principales y suplentes, ya que cada principal tiene 2 suplentes”.

«En un ejercicio (hipotético) de escenario político, el Poder Ciudadano le estaría garantizando al oficialismo 1 rector principal y 1 suplente incorporado; el sector Universitario, donde sí existe un acuerdo, el principal 1 y su suplente incorporado debería corresponder a la oposición, lo que es 2:2 hasta esta etapa.

Quedaría por definir el sector de la sociedad civil donde incorporados en organismos (Junta Nacional, Comisión de Registros y de Participación) son tres principales y un suplente, por lo que en busca del equilibrio debería ir 2:2 a los grupos políticos y aquí la oposición podría llevarse un principal y un suplente», explicó.

Doble carrera

Estos tres nombres, Delpino, Márquez y Picón, están participando en una doble carrera porque son postulados tanto por la sociedad civil como por las universidades.

Para Sánchez, estamos frente a un proceso inédito ya que cuando se abrió un segundo lapso para que organizaciones no gubernamentales y universidades presentarán a los postulados, «ocurrió el fenómeno de que Roberto Picón y Juan Carlos Delpino aparecieron como doble postulados. Además, apareció Enrique Márquez, un nombre muy sonado para integrar el nuevo poder electoral».

Pese a que se movieron estas fichas, Sánchez aclaró que esto no es ilegal: la Ley Orgánica de Procesos Electorales no dice que no puede haber doble postulación. «Los candidatos no se postulan ellos sino las organizaciones. Están doble postulados. Están en el primer grupo del 67 y corriendo en el grupo de los 38. Están doblemente postulados pero la Lope no estipula nada al respecto de que uno no pueda ser presentado por dos organizaciones para distintos sectores».

«Lo que hicieron para aprovechar para corregir un error que cometieron al principio. Cuando salió el grupo de las ONG -todas con experiencia en el ámbito electoral- yo me di cuenta de que era una postulación auto excluyente porque ellos mismos competían entre sí. Es como si estuvieran en una carrera de caballos y hubieran puesto a sus cinco caballos a correr en una misma carrera. Así que vemos que aprovecharon el segundo lapso para eliminar presión entre ese grupo de los 15 postulados; agarraron 2 nombres de esos (Delpino y Picón) y los pusieron a competir en el lote del sector universitario», profundizó.

Otros nombres

Los 38 candidatos adicionales fueron dados a conocer a través del diario Últimas Noticias. Entre ellos hay pocos técnicos electorales, pero abundan exministros y exviceministros de las gestiones Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, diputados, constituyentes y exalcaldes oficialistas. También se encuentra Enrique Márquez, quien fue electo en 2015 como diputado por el partido Un Nuevo Tiempo, del cual fue suspendido en 2018 por apoyar la candidatura presidencial de Henri Falcón.

Eneyda Yajaira Alcalá

Juan Francisco Álvarez Buitrago

Frank Manuel Beckles Bonyorni

Eleusis Aly Borrego Tovar

Pedro Enrique Calzadilla Pérez

Rafael Simón Chacón Guzmán

Alexis José Corredor Pérez

Alex David Said Díaz Padrón

Carlos Enrique Encinoza Morales

Francisco José Garces Da Silva

Jairo Javier Garillo Motabán

Liliana Coromoto González Guache

Pablo Enrique Juárez Rosario

Rosa Del Valle León Brabo

Emelis José Lugo

Ricardo Antonio Molina Peñaloza

Mario Alcides Morales Guerrero

Reynaldo Antonio Morales Zamora

Vícto José Moreno

Robert Daniel Pariche Brito

Oscar Enrique Paz Paredes

José Enrique Pernía Sánchez

Hermileydis Carolina Pozo Fermín

Jesus Ramón Ramos Bello

Rafael Enrique Ramos Olivares

Pedro Luis Ravelo Angulo

Enelcys Mariana Rodriguez Calderón

Blanca Yolanda Romero Vargas

Imad Saab Saab

Ramon Guillermo Santelíz Ruíz

Luis Antonio Sanz Vásquez

Julián Eduardo Torrealba González

Luis Enrique Vargas Chávez

Jennycet Caroliska Villalobos Dávila

José Manuel Zerpa Guerra

Entretanto, la oposición liderada por Juan Guaidó anunció la semana pasada una nueva alianza opositora. Partidos políticos opositores conformados por el G4, La Causa R, Proyecto Venezuela, Copei, Convergencia, MPV y Encuentro Ciudadano acordaron una «reconfiguración» de su alianza «unitaria» y la construcción de una coalición más amplia, con el objetivo de alcanzar elecciones libres y la entrada de ayuda humanitaria. Acordaron encuentros con la sociedad civil para la «construcción colectiva de una coalición sólida, plural e incluyente que permita la articulación de la mayor cantidad de organizaciones, liderazgos y sectores de la sociedad civil», de acuerdo a un comunicado.

Hasta el momento no han explicado si a través de esta nueva alianza la oposición afín a Guaidó podría participar en las elecciones de este año con una tarjeta unitaria como proponen analistas y parlamentarios de la AN/2015.