El analista y directivo de Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO) Luis Manuel Aguana explicó que ir a elecciones sin que se haya logrado el cese de la usurpación va en contra de lo que quieren los venezolanos, según lo que arrojó la Consulta Popular del pasado 12 de diciembre. Fustigó a quienes creen en «elecciones libres» cuando estados fronterizos están controlados por grupos paramilitares armados y aseveró que no pueden haber condiciones electorales mientras el poder lo tenga la «tiranía» de Maduro.

Para Aguana, la salida de Maduro no se logra con elecciones, ni con cargos, ni buscando «figuración». Criticó que la oposición afín a Guaidó insista en mantener el “status quo” en un falso equilibrio de poder con Maduro. Al tiempo que aseguró que ir a elecciones solo terminará empeorado la crisis venezolana.

«El gobierno ha comprado tiempo y la oposición se lo ha vendido. Si, vendido, como en una operación comercial. Entonces es necesario que quienes están haciendo eso dejen de representar a la gran mayoría que clama por un cambio en su situación de vida», subrayó.

Aguana consideró que Maduro «no tiene agarrado el sárten por el mango» y que debe abandonar el poder porque es el mandato del pueblo -expresado en la Consulta Popular-, agregó que los militares están cansados de pasar hambre y de no tener beneficios de ningún tipo. «Los militares están con el gobierno hasta cuando dejan de estarlo, dice un viejo dicho militar. Eso es un hervidero que más temprano que tarde reventará», expresó.

En este sentido, detalló qué propone para que Maduro abandone el poder: Conferencias Ciudadanas para el Restablecimiento Constitucional y Democrático. Que son coordinaciones de organizaciones y ciudadanos de la sociedad civil no investidas de autoridad, y ciudadanos investidos de autoridad, de acuerdo a la definición del Artículo 333 Constitucional, quienes establecerán la ruta que deberá tener «esta lucha de ahora en adelante para hacer cumplir el mandato popular establecido en la Consulta Popular. Solo podrán estar allí aquellos quienes hayan suscrito el Pacto Ciudadano de Restablecimiento Constitucional y Democrático».

A continuación nuestra entrevista:

– Usted ha dicho que la Consulta Popular es vinculante pero que los partidos políticos del G4 traicionaron sus resultados. ¿Por qué es vinculante? 6,4 millones votaron en ella pero 14 millones no lo hicieron. ¿Bajo qué condiciones una consulta popular es vinculante?

– En primer lugar las definiciones. La palabra “vinculante”, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española significa “sujeta a una obligación”. En otras palabras, la Consulta Popular es de obligatorio cumplimiento una vez realizada, cumplidos los extremos constitucionales. La Consulta Popular es una de los medios establecidos para el ejercicio directo de la soberanía popular por parte de su depositario que no es otro que el pueblo de Venezuela. A partir de 1999 los venezolanos tenemos el derecho de ejercer directamente nuestra soberanía. Eso está establecido en el Articulo 5 de la Constitución de 1999. De allí que a esa Constitución tenga el carácter de participativa además de representativa, a diferencia de la de 1961 que solo tenía ese último carácter. Esto es a veces deliberadamente olvidado por los políticos interesados en administrar solamente ellos lo que no les pertenece, e intermediar únicamente nuestro mandato.

– El espíritu del Constituyente de 1999 fue darle al pueblo la oportunidad de empoderarse cuando así lo considerara necesario a través de los medios establecidos en la constitución. Y esos medios están establecidos en lo político en el artículo 70, y uno de ellos es la Consulta Popular.

Ciertamente 6,4 millones votaron en ella en un padrón electoral mucho mayor, si le creemos las cifras a este CNE. Pero ese es el juego de la democracia, y en este caso si se aplicó dado que todos los venezolanos, oficialistas o no, pudieron ejercer su participación en esa Consulta. En el 2005 de un padrón de 14,2 millones, votaron según cifras oficiales, solo 3,6 millones porque la oposición no participó después del fraude electoral del revocatorio de Chávez del 2004. El oficialismo se alzó con el 60% de la AN porque ellos si votaron en una cifra de 2 millones de votos y destruyeron la institucionalidad del país, comenzando por las Fuerzas Armadas.

– Allí nadie dijo que esa Asamblea era ilegitima. Participaron los que desearon participar y los resultados se aplicaron en consecuencia. Asimismo, se debe aplicar el resultado de la Consulta Popular ocurrida del 7 al 12 de Diciembre, que ahora se constituye en un mandato para todos los venezolanos. ¿En que condiciones una Consulta Popular es vinculante? Siempre lo será si se realiza de acuerdo a lo establecido en la Constitución porque es un mecanismo establecido para el ejercicio directo de la soberanía.

– La nueva alianza opositora propone, como centro de su estrategia, luchar por elecciones libres. Eso implica el abandono del cese de la usurpación, un tema tratado en la Consulta Popular. ¿Qué opina usted? ¿No cree que el abandono del cese de la usurpación es el reconocimiento de una realidad: Maduro tiene agarrado el sartén por el mango en el sector militar?

– Luego de la Consulta Popular la exigencia del abandono del poder por parte de aquellos que lo usurpan es un mandato. Eso es una realidad objetiva porque es la decisión de un pueblo expresado mediante un mecanismo constitucional y vinculante. De allí en adelante ningún factor político puede abandonar esa exigencia aunque lo desee, porque se convirtió en un mandato cuando se aplicó esa Consulta. Eso es lo que los venezolanos debemos entender. La Consulta Popular estableció un marco rígido de actuación dentro del cual solo se pueden mover los factores políticos.

– De allí que si alguien pide elecciones sin antes haber cesado la usurpación estaría yendo en contra de ese mandato de los venezolanos. Maduro puede tener a las Fuerzas Armadas “agarradas por el mango” como usted dice pero sigue siendo un usurpador. En lo particular no creo que eso sea así. Los militares están hartos de poner muertos y pasar hambre como el resto de la población, así roben. Están muriendo de covid-19 como todo el mundo y ahora no tienen “el hospital militar”. Los ladrones uniformados de las alcabalas, los de las aduanas y los enchufados son pocos en comparación con la mayoría de ellos y por eso las cárceles están llenas de oficiales. Padrino mantiene un hueco porque se ha despachado un montón de generaciones que quieren su puesto porque les corresponde y le hace un tapón al relevo generacional, imprescindible en esa actividad. No la tienen fácil. Los militares están con el gobierno hasta cuando dejan de estarlo, dice un viejo dicho militar. Eso es un hervidero que más temprano que tarde reventará.

– Un debate adicional todavía no resuelto dentro de la oposición es si se lucha participando en elecciones o se lucha y luego de que se obtengan las condiciones electorales se participa. ¿Cómo ve usted ese debate?

– Es un debate fatuo. Conceptualmente no pueden existir condiciones en una tiranía. ¿Cómo usted le mete observadores a quien puede trampear una elección porque usurpa el poder? ¿Cómo se pueden realizar elecciones transparentes y con condiciones habiendo paramilitares del régimen en zonas donde no llega el orden? ¿Se podrían realizar elecciones en Apure, en Táchira, en Barinas con las Farc manejando el territorio? ¿Qué estupidez es esa? Los venezolanos deben terminar de entender que unas elecciones, de cualquier tipo, con una tiranía en el ejercicio del poder, son un engaño. No puede haber elecciones libres sin libertad. ¿Es que acaso le dieron la Gobernación de Bolívar a Andrés Velásquez cuando las ganó con las actas en la mano? ¿Se la dieron a Guanipa en el Zulia cuando se negó a juramentarse ante la Constituyente del régimen? ¿Han cambiado esas circunstancias? Entonces uno se pregunta ¿Por qué insisten en eso? Y la respuesta la tienen los partidos que han negociado con el régimen en nombre de los venezolanos. Y eso no es aceptable.

– ¿Por qué usted dice que la oposición afín a Guaidó busca convivir con el régimen de Maduro?

– Para mantener el “status quo”, en un falso equilibrio de poder. La “oposición” cree que conservando unos “espacios” que el régimen les permita a través de unas elecciones, pueden a la larga ir cambiando la situación de los venezolanos. Y lo cierto es que sigue cambiando pero en desmedro de todos nosotros. El régimen ha profundizado la intervención en nuestras vidas cercenando cada vez más los pocos espacios de libertad que nos quedan. El próximo paso que están elaborando es el control de las redes sociales. Y eso solo se puede hacer si tú les das el tiempo para hacerlo. El gobierno ha comprado tiempo y la oposición se lo ha vendido. Si, vendido, como en una operación comercial. Entonces es necesario que quienes están haciendo eso dejen de representar a la gran mayoría que clama por un cambio en su situación de vida.

– Tras la Consulta Popular, un grupo de organizaciones y personalidades está trabajando para hacer realidad sus resultados. Una de las ideas es el Pacto para el Restablecimiento Constitucional. ¿Como unos ciudadanos sin armas, cansados y apaleados por la crisis económica pueden ellos mismos restituir el orden constitucional en Venezuela?

– ¡Qué buena su pregunta! Apunta al sitio correcto. Uno de los grandes avances de esta lucha ha sido esa Consulta Popular. Estableció una base y una plataforma fundamental donde coincidimos todos los que deseamos que esta tragedia se acabe lo más pronto posible, sin distingos de ninguna naturaleza. Ese Pacto unifica la lucha de todos los venezolanos a un objetivo muy claro: que se cumpla el mandato del pueblo venezolano establecido en esa Consulta Popular.

– El Pacto Ciudadano para el Restablecimiento Constitucional y Democrático establece un procedimiento de restablecimiento del orden constitucional. Nadie puede escapar a eso. El tema no es solo Maduro y sus delincuentes que de por sí ya están contemplados en la Consulta, sino el regreso al orden constitucional dislocado por el régimen en más de 20 años de satrapía y destrucción institucional sistemática.

– ¿Qué cómo pueden unos ciudadanos desarmados restituir el orden constitucional? Lo primero es estableciendo esa plataforma de acción, que dentro del Pacto se denominan las Conferencias para el Restablecimiento Constitucional y Democrático, que agruparan la verdadera representación a nivel nacional e internacional de los dolientes de este desastre humanitario en el que nos ha metido el régimen y su oposición complaciente.

– Con una representación opositora que busque realmente lo que todos estamos buscando, que no es otra cosa que salir de este régimen, las cosas empezaran a cambiar de una manera significativa. Nadie allí está buscando elecciones, ni cargos, ni figuración. Solo buscamos salir del régimen. Entonces el fondo de la lucha cambia significativamente porque se rompe el cuadro de intereses cruzados de quienes dicen representarnos. Representación que por lo demás venció hace bastante tiempo dado que no ha habido elecciones limpias desde hace años y los ciudadanos carecemos de representación actualizada.

– Otras del las ideas que ha avanzado el grupo o plataforma son las Conferencias Ciudadanas para el Restablecimiento Constitucional y Democrático. ¿En qué consisten?

– Aunque ya te adelante algo en la pregunta anterior, las Conferencias son coordinaciones de organizaciones y ciudadanos de la sociedad civil no investidas de autoridad, y ciudadanos investidos de autoridad, de acuerdo a la definición del Artículo 333 Constitucional, quienes conjuntamente establecerán la ruta que deberá tener esta lucha de ahora en adelante para hacer cumplir el mandato popular establecido en la Consulta Popular. Solo podrán estar allí aquellos quienes hayan suscrito el Pacto Ciudadano de Restablecimiento Constitucional y Democrático.

– Lo que hemos hecho es darle forma y procedimiento al deber de todo venezolano para restablecer el orden constitucional, constitucionalizando de esa manera la lucha política. Ahora los venezolanos basados en el mismo principio de representación directa y participación que nos permite la Constitución estamos tomando acción en este grave problema que nos concierne a todos. En atención a la tercera pregunta de la Consulta Popular todos tenemos la responsabilidad de gestionar lo que sea necesario fuera del país para que cesen los delitos de lesa humanidad y buscar la ayuda humanitaria que requieren los venezolanos. Ese no es solo un problema del Gobierno Encargado, por lo que una representación de venezolanos calificados de la sociedad civil pueden hacerse presentes en cualquier escenario internacional para lograr la ayuda que necesitamos los venezolanos. La Comunidad Internacional deberá reconocer el mandato establecido en la Consulta Popular como un ejemplo fundamental del Principio de Autodeterminación de los Pueblos.