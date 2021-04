El diputado electo en 2015 y miembro de Vente Venezuela, Omar González Moreno, sostuvo este lunes que para este martes la AN/6D elegirá “ilícitamente” un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), y reiteró que desde su tolda política no lo van a reconocer.

“Tenemos información de que mañana van a elegir ilícitamente un CNE. Parte de la oposición está en el dilema de si reconoce o no esa ilegítima AN y sus designios, en Vente Venezuela estamos muy claros, y no vamos a reconocer eso”, expresó González en una entrevista con Carla Angola en EVTV Miami citada en Twitter por Vente Venezuela.

El parlamentario reiteró que a lo mejor “dando en concesión una gobernación o alcaldía, como hicieron en 2017, alguno se sume, pero eso no aporta nada en la salida del régimen. Sabemos que cada país tiene sus propios problemas, pero eso no significa que los venezolanos nos tengamos que conformar con convivir con este régimen”.

Mega banda de la Cota 905 armada por ellos mismos, se les salió de las manos



“En la Cota 905 esta mega banda, armada por el propio régimen para controlar a la gente, se le salió de las manos”, acotó.

En torno a la detención del coordinador del Foro Penal en Delta Amacuro, González señaló que Orlando Moreno, activista de DDHH “ayer fue secuestrado por el régimen porque estaba acompañando a los familiares de los náufragos en Tucupita. La gobernadora de Delta Amacuro condenó ya a Orlando. Ojalá las ONG del mundo se pronuncien para presionar por la liberación de Orlando Moreno”.

Finalmente, sobre relanzamiento de la unidad opositora, aseveró que “no compartimos esa nueva plataforma, es solo un maquillaje. Quienes siguen al mando y toman todas las decisiones, son los mismos 4 partidos”.

Rechazo al CNE electo por la AN/6D



Más temprano, la nueva alianza opositora emitió un comunicado este lunes rechazando la designación “arbitraria” de los rectores del CNE por parte de la AN/6D y pidió un “serio proceso de negociación” para realizarla, toda vez que reafirmaron su intención de sentarse con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Para alcanzar las condiciones (…) es necesario iniciar un proceso de acuerdos integrales con plenas garantías y respeto de todos los actores, del cual derive una ruta completa de soluciones, a través de un serio proceso de negociación, que permita la realización de elecciones libres donde el pueblo venezolano sea el protagonista”, dicen.

Destacan que la crisis nacional se debe solucionar “respetando la Constitución y restableciendo el derecho de los partidos políticos a utilizar sus símbolos y a ser dirigidos por sus legítimas autoridades, liberando a los presos políticos, dejando sin efecto las inhabilitaciones, contando con observación electoral –nacional e internacional– calificada y, finalmente, acordando un cronograma electoral para todas las elecciones libres, justas y verificables que deban realizarse”.

A juicio de la alianza liderada por Juan Guaidó, que el gobierno socialista quiera designar el CNE a través del Parlamento desconocido en EEUU y la UE, es una “designación unilateral y por ende no refleja el necesario acuerdo para resolver la crisis que sufre Venezuela”.