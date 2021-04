El diputado electo en 2015, Edgar Zambrano (AD – Lara), aseveró este jueves que es un tema “fundamental y prioritario” devolver tarjetas a partidos intervenidos por el oficialismo para poder llevar a cabo elecciones de alcaldes y gobernadores, aunque insistió en que participarán solo “si hay condiciones”.

“Debe haber condiciones electorales. Además tiene que ver con un tema fundamental y prioritario que es el regreso de las tarjetas a los partidos políticos, porque los partidos no pueden seguir en una especie de secuestro por parte de la institucionalidad, cuando retienen las tarjetas y entregan su representatividad a terceros que no tienen ninguna cualidad. Esto desconfigura la esencia democrática lo que es el Estado de derecho y el estado democrático. Se limita el derecho a la participación. Militancias de partidos intervenidos no tienen donde sufragar”, expresó Zambrano en una entrevista al programa Sin Duda de Unión Radio.

Es posible una alianza opositora



Además Zambrano abogó para que los partidos políticos opositores retornen a una alianza conjunta para las elecciones de alcaldes y gobernadores. “Es perfectamente posible una alianza para estas elecciones que vienen. La política es clave para resolver conflictos”.

“¿Qué pasa si la oposición se pone de acuerdo en torno a una tarjeta única?, ¿qué pasa si los partidos políticos establecen alianzas perfectas incluyendo AD?. Tenemos que buscar el camino de la política inteligente, porque cuando empezamos a buscar atajos, entramos en una ‘ye’, el camino de los atajos nos lleva a la violencia o a la política racional, la política inteligente y resolutiva. Nosotros vamos por la política lógica y buena. Queremos ayudar a nuestro pueblo a recuperar medianamente sus condiciones de vida, una población en pobreza extrema”, sostuvo.

Aseveró que AD está unido respaldando a las autoridades que apoyan a Henry Ramos Allup y dijo que la oposición no tiene planteada una unión política con la directiva Ad hoc de Acción Democrática impuesta por el TSJ oficialista y que lidera Bernabé Gutiérrez.

“No puede ser que nosotros busquemos caminos torcidos para que se cumpla el texto constitucional, eso no puede ser. El pasado 6D, organizaciones políticas que tienen sus tarjetas secuestradas no tuvieron representación para los venezolanos. Mi partido se mantiene unánimemente unido de abajo hacia arriba respaldado a la organización que representa Henry Ramos. Nos estamos preparando para participar, pero participar siempre y cuando haya un cuadro de condiciones que se puedan cumplir”, insistió.