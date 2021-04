La asistente administradora de Usaid, Sarah Charles, saludó este lunes el inicio de operaciones del Programa Mundial de Alimentos en Venezuela, luego que llegaran a acuerdos hoy con Nicolás Maduro.

«Damos la bienvenida a las noticias de que este socio pronto podrá establecer operaciones humanitarias en Venezuela y entregar asistencia alimentaria de emergencia a millones de niños necesitados», señaló a través de su cuenta en Twitter.

Durante el encuentro se firmaron varios convenios y alianzas de «alto nivel» para avanzar en la seguridad alimentaria del país, de acuerdo a una transmisión en VTV. Entre esos convenios, está el de proveer alimentos a través de las escuelas venezolanas.

«Estamos de acuerdo en que debemos trabajar juntos por los niños y por el pueblo de Venezuela. Tenemos mucho trabajo por delante. El covid-19 ha causado estragos en el mundo. Naciones Unidas nos unimos para ayudar y hacer lo que podemos hacer. Esperamos apoyar las necesidades de niños y de todos», expresó David Beasley, director ejecutivo del PMA.

Beasley llegó al país ayer como parte de una visita de trabajo, siendo recibido por el canciller de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.

Maduro, por su parte, agradeció a Beasley y todo su equipo.

«Quiero agradecer el esfuerzo que hemos hecho, por este paso que se está dando para llevar adelante programas de apoyo alimentario, de asistencia humanitario a niños de educación inicial. Hemos conversado que este es el primer paso de un conjunto de proyectos ambiciosos que abarquen en el apoyo alimentario a todo el pueblo de Venezuela. Con la experiencia del Programa Mundial de Alimentos, nos alegra mucho. Afortunadamente el tiempo de Dios es perfecto y nos llevó a este día», subrayó.

